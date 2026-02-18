Κέλι: «Η καλύτερη εμφάνισή μας μέχρι τώρα»

Ο Ντάρκο Κέλι μίλησε για την εμφάνιση του Ηρακλή και την πρόκριση στα ημιτελικά κόντρα στη Μύκονο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Περίπατο έκανε απέναντι στη Μύκονο ο Ηρακλής, επικρατώντας με 93-65.

Από την αρχή μέχρι και το τέλος η Ηρακλής είχε τον έλεγχο, με την Μύκονο να μην απειλεί ουσιαστικά ποτέ την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία πλέον περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου. Ο Ντάρκο Κέλι, από τους διακριθέντες του ματς,

Αναλυτικά

Για το κίνητρο μετά από δύο ήττες κόντρα στη Μύκονο: «Σίγουρα, είναι μια καλή ομάδα, δεν θέλαμε να χάσουμε τρίτη φορά από αυτούς επομένως έπρεπε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Για το ότι η ομάδα του είχε αρκετούς διψήφιους παίκτες: «Πιστεύω πως αυτή είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε φέτος μέχρι τώρα, ειδικά όσον αφορά την επίθεση, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας και δεν μπορούσαν να μας μαρκάρουν εύκολα και πιστεύω πως παίξαμε και καλή άμυνα».

Για το αν θα παρακολουθήσει τον αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Ανάλογα το τί θέλει να κάνει η ομάδα, θα δούμε».

Για το πως νιώθει μετά τον τραυματισμό: «Νιώθω καλά. Είναι πάντα δύσκολα να μένεις εκτός αλλά επέστρεψα και θέλω να δώσω στην ομάδα ότι καλύτερο μπορώ».