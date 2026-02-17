Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στη νίκη επί της ΑΕΚ στον προημιτελικό, ενώ εξήγησε πως δεν έχει ενημέρωση για την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της ΑΕΚ (81-67) στον δεύτερο προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» επισήμανε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ αναφέρθηκε στην έλλειψη δυο πόιντ γκαρντ (Φλιώνης-Λεκαβίτσιους, ενώ έλειπε και ο Κατσίβελης) του αντιπάλου που έκαναν πιο εύκολο το έργο των παικτών του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στο flash Interview:



«Η αλήθεια είναι ότι έλειπαν δύο point guard της ΑΕΚ. Μας διευκόλυνε, δεν είχαν τόσο καλή δημιουργία. Δεν μπόρεσαν στην περιφέρεια να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ήμασταν σοβαροί για αρκετά μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Μοιράσαμε και τον χρόνο και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης» δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με το Μαρούσι (19/2) και τον Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε τραυματίας από το παρκέ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, είπε: «Δεν έχω ενημέρωση, όχι. Πήγε στα αποδυτήρια. Είχε έναν πόνο στο γόνατο. Δεν ξέρω αν χτύπησε γόνατο με γόνατο, ή οτιδήποτε. Θα μάθω σε λίγο από τους γιατρούς. Όσο για τον αγώνα της Πέμπτης (19/2), όπως πάντα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Να επιβάλουμε το παιχνίδι μας, να παίξουμε το μπάσκετ μας και αν μπορούμε να κερδίσουμε και να πάμε στον τελικό».