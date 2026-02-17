Περάντες: «Αυτό μου είπε ο Μπαρτζώκας... »

Ο Λόντον Περάντες μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου με τον Άρη αποκάλυψε την στιχομυθία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ευτυχία Οικονομίδου

Το Μαρούσι έκανε μία τεράστια έκπληξη και επικρατώντας με 87-80 πέταξε εκτός ημιτελικών τον Άρη για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λόντον Περάντες μετά την πρόκριση της ομάδας του μίλησε για το σπουδαίο επίτευγμα και για την επιθετική πολυφωνία στο ματς. Παράλληλα, αποκάλυψε τη στιχομυθία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικα

Για την αναμέτρηση: «Παίξαμε με μια καλή ομάδα. Γνωρίζαμε πως έπρεπε να μπούμε στο γήπεδο με συγκέντρωση για 40 λεπτά σε επίθεση και άμυνα. Έκαναν πολλά ξεσπάσματα, αλλά η επιμονή μας ήταν το κλειδί για τη νίκη».

Για τους πρωταγωνιστές: «Μας βοήθησε ότι παίξαμε όλοι καλά. Είναι πιο εύκολο να έρθει η νίκη όταν όλοι σκοράρουν και όλοι συμμετέχουν στο τελικό αποτέλεσμα».

Για την πίεση: «Υπάρχει πίεση, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι απλώς μπάσκετ. Ξέρουμε να παίζουμε με τον σωστό τρόπο και δώσαμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να κερδίσουμε».

Για το αν θα δουν το επόμενο παιχνίδι για να μάθουν τον αντίπαλό τους: «Σίγουρα θα το δούμε. Λατρεύω το μπάσκετ και μου αρέσει να παρακολουθώ καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που γνωρίζουμε. Θέλω απλώς να δω ένα καλό ματς».

Για τα όσα του είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη λήξη του αγώνα: «Μου είπε ότι είμαι καλός παίκτης και ότι έπαιξα πολύ καλά, αυτό είναι όλο».