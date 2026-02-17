Μαρούσι: Πήρε προβάδισμα 14 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο
Το Μαρούσι πήρε το προβάδισμα παίζοντας εξαιρετικό μπάσκρυ στα πρώτα λεπττά απέναντι στν Άρη, φτάνοντας ακόμη και στο +14.
Στο +14 βρέθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντο στον Άρη το Μαρούσι.
Με τον Χάρη Γιαννόπουλο να κάνει δουλειά σε εκείνο το σημείο, η ομάδα του Αμαρουσίου έφτασε στο 22-8 στο 6'.
Το προβάδισμα των 14 πόντων του Αμαρουσίου:
