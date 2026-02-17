Ζιάγκος: «Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία ανταγωνισμού από πέρσι με τον Ηρακλή»

Ο Βαγγέλης ΖΙάγκος μίλησε για την πρόκληση της Μυκόνου στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, εκείο όπου στη φάση των προημιτελικών αντιμετωπίζει τον Ηρακλή,

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Στην παρθενική της σεζόν στην Stoiximan GBL, η Μύκονος δίνει το «παρών» στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών. Ο προπονητής της ομάδας, Βαγγέλης Ζιάγκος, μίλησε για την πρόκληση που έχει μπροστά της η Μύκονος στο Ηράκλειο, αρχής γενομένης από τον αυριανό προημιτελικό απέναντι στον Ηρακλή (17:00).

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Για μας σε οποιαδήποτε υγιώς ανταγωνιστική συνθήκη αναπηδά η πορτοκαλί μπάλα, αναπαράγεται αθλητισμός και πολιτισμός και αλληλοεπιδρούν άνθρωποι με συναισθήματα, είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε και θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αντιπροσωπεύουμε την κοινωνία της Μυκόνου, με την οποία επίσης έχουμε έντονη αλληλεπίδραση και είμαστε μέρος της σύντομης αλλά υπέρλαμπρης ιστορίας ενός νεοσύστατου οργανισμού. Είναι διπλό το χρέος μας, να δώσουμε χαρά στους ανθρώπους της Μυκόνου. Συνεχίζεται να γράφεται η ιστορία για την ομάδα μας και είμαστε εδώ για να το απολαύσουμε. Αυτό είναι το βασικό μας κίνητρο, προκαλώντας θετικά συναισθήματα στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Η πρόκριση στην τετράδα από μόνη της αποτελεί κίνητρο, πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα του Final 8.

Η φύση της δουλειάς μας είναι άκρως ανταγωνιστική και θέλουμε να κερδίσουμε, όπως θέλει να κερδίσει και ο Ηρακλής. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία ανταγωνισμού από πέρσι, από τα γήπεδα της Elite League. Έχουμε τεθεί αντιμέτωποι ήδη δύο φορές φέτος και διαβάζοντας και τις δηλώσεις των ανθρώπων του Ηρακλή είναι ένα ξεχωριστό κίνητρο ότι τους έχουμε κερδίσει και στα δύο παιχνίδια φέτος. Για μας είναι μια πολύ όμορφη παρένθεση, να απολαύσουμε όλο αυτό που κάνουμε χωρίς την πίεση του αποτελέσματος, σε μια υγιώς ανταγωνιστική συνθήκη, που φτάσαμε ως εδώ με την αξία και την προσπάθειά μας. Στην πρώτη μας σεζόν στη μεγάλη κατηγορία το να είμαστε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Κυπέλλου, είναι από μόνο του για μας πολύ έντονο κίνητρο».