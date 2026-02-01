Βαρβούνης: «Η Μύκονος έχει αποδείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα must-win παιχνίδι»

Η Μύκονος υποδέχεται την Καρδίτσα με φόντο την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου, με τον ασίσταντ κόουτς Δημήτρη Βαρβούνη να σχολιάζει την αναμέτρηση που δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του θεσμού.

Η Μύκονος στρέφεται στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, στο κλειστό της Άνω Μεράς (2/2, 14:00, ΕΡΤ2 Σπορ), διεκδικώντας την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης, μίλησε στο mykonosbc.gr για τη σπουδαιότητα του αγώνα με τους Θεσσαλούς.

Ο άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου αναφέρθηκε αρχικά στον αδόκητο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, δηλώνοντας: «Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια, ως οργανισμός, για τα παιδιά που χάθηκαν άδικα, τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και για τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη και τις προσευχές μας στις οικογένειες. Μπορεί να είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί όταν κάποιος χάνει τον αγαπημένο του, τον φίλο του ή το παιδί του, αυτό είναι που έχει πραγματική σημασία. Σε τέτοιες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρόσφατη νίκη επί του Ηρακλή: «Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν αποδείξει κάθε φορά πως, όταν χρειάζεται, μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα must-win παιχνίδι και να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο. Πάντα είναι εκεί, πάντα δηλώνουν παρών και καταλαβαίνουν το διακύβευμα. Έτσι, όλη η εβδομάδα μετά την ήττα από τον Κολοσσό κύλησε με μεγάλη αποφασιστικότητα από την πλευρά των παικτών και όλου του σταφ. Γι’ αυτό και η νίκη επί του Ηρακλή φάνηκε να προκύπτει από τη σκληράδα που δείξαμε μέσα στο παιχνίδι μας».

Αναφορικά με τον αγώνα απέναντι στην Καρδίτσα, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, ο Δημήτρης Βαρβούνης τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι προετοιμαζόμασταν για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όμως υπάρχουν πράγματα που είναι πιο σημαντικά από ένα παιχνίδι. Γι’ αυτό, τώρα όλη μας η προσοχή στρέφεται στον αγώνα με την Καρδίτσα για το Κύπελλο. Δεν θα είναι εύκολο ματς, καθώς η Καρδίτσα έχει αποδείξει, ανεξαρτήτως του πόσα παιχνίδια έχει δώσει συνεχόμενα, ότι πάντα είναι ανταγωνιστική. Ο κόουτς Παπανικολόπουλος προετοιμάζει την ομάδα ώστε κάθε φορά να κερδίζει και να δείχνει πόσο σκληρή είναι, είτε επιθετικά είτε αμυντικά. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε τη νίκη που θα μας οδηγήσει στους οκτώ του Κυπέλλου, και θα είναι μια ιστορική μέρα για ολόκληρο το νησί και για την ομάδα της Μυκόνου».

Σχολιάζοντας τη στήριξη των Μυκονιατών, που αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρών στο κλειστό της Άνω Μεράς, δήλωσε: «Η αγάπη τους για την ομάδα είναι αδιαμφισβήτητη, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για αγώνα Κυπέλλου ή Πρωταθλήματος και της σημασίας που έχει κάθε παιχνίδι. Όπως έχουμε δει, είναι πάντα εκεί για να μας στηρίξουν, λειτουργώντας ως ο έκτος παίκτης μας και δίνοντάς μας την ενέργεια και την ώθηση που χρειάζεται η ομάδα για να ανταπεξέλθει σε κάθε αναμέτρηση».