Κάναντι: «Στέλνω όλη μου την αγάπη και τις προσευχές μου στις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Ντέβιν Κάναντι μίλησε για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ και έστειλε τα συλλυπητήρια του, ενώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη νίκη επί του Ηρακλή και τον Βαγγέλη Ζιάγκο.

Στο mykonosbc.gr μίλησε ο περιφερειακός των Νησιωτών. Ο Ντέβιν Κάναντι στάθηκε στον αδόκητο χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, τη νίκη επί του Ηρακλή, τη συνεργασία με τον Ζιάγκο και τη ζωή στη Μύκονο.

Αναλυτικά

Τα λόγια κάποιες φορές δεν αρκούν για να περιγράψουν τα συναισθήματα. Τι σκέψεις σου γεννούν οι εικόνες από αυτή την τραγωδία; Πώς βιώνεις αυτή τη θλίψη ως Αμερικανός που έχει αγαπήσει την Ελλάδα και τι συναισθήματα σου προκαλεί;

«Στέλνω όλη μου την αγάπη και τις προσευχές μου στις οικογένειες των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όταν βλέπεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο, είτε είσαι μπασκετμπολίστας, είτε Αμερικανός, είτε Έλληνας, είτε απλώς ένας άνθρωπος που το παρακολουθεί απ’ έξω, συνειδητοποιείς πόσο εύθραυστη είναι η ζωή».

Η νίκη απέναντι στον Ηρακλή ήρθε μετά από μια πολύ σκληρή ήττα από τον Κολοσσό. Σε ψυχολογικό επίπεδο, τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για εσάς και πώς κατάφερε η ομάδα να επανέλθει, αφήνοντας πίσω την κακή εμφάνιση του προηγούμενου αγώνα;

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εφησυχάσαμε κόντρα σε έναν πεινασμένο Κολοσσό και το αποτέλεσμα ήταν απολύτως δίκαιο. Ολόκληρη την εβδομάδα επικεντρωθήκαμε στο να επιστρέψουμε σε αυτό που πραγματικά είναι η Μύκονος Betsson: να κάνουμε τα πράγματα που μας έφεραν έως εδώ και να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι πέρα από αυτό που έχουμε μπροστά μας. Το γεγονός ότι πετύχαμε μια δύσκολη νίκη απέναντι σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα αποτελεί απόδειξη της πίστης που έχουμε ο ένας στον άλλο, αλλά και της ταυτότητάς μας».

Ο προπονητής σας, Βαγγέλης Ζιάγκος, δήλωσε μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή ότι «αυτά τα παιδιά και αυτή η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί». Τι σημαίνει για εσένα να ακούς κάτι τέτοιο και πώς επηρεάζει τη νοοτροπία σου μέσα στο παρκέ;

«Είναι πάντα ένα πολύ όμορφο συναίσθημα να γνωρίζεις ότι ο προπονητής σου πιστεύει τόσο πολύ στους παίκτες του και μας εμπιστεύεται να εφαρμόζουμε το πλάνο του, εβδομάδα με την εβδομάδα. Αυτό το δέσιμο χτίστηκε από την περίοδο της προετοιμασίας και από τότε δυναμώνει συνεχώς».

Από τη γλώσσα του σώματος, τη συμπεριφορά σου και την αλληλεπίδρασή σου με τους φιλάθλους τους τελευταίους μήνες, φαίνεται πως απολαμβάνεις πραγματικά τη ζωή στη Μύκονο. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στο νησί και στην ομάδα;

«Αυτό το νησί έχει καταλάβει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έρχομαι από μια μικρή πόλη της Ιντιάνα (Mishawaka), όπου όλοι στον μπασκετικό χώρο γνωρίζονται μεταξύ τους, και από την ατμόσφαιρα στα παιχνίδια μέχρι τις συζητήσεις στα καφέ, η Μύκονος με κάνει να νιώθω σαν ένα δεύτερο σπίτι για εμένα και την οικογένειά μου».

Στην αρχή της σεζόν, ο στόχος για τη Μύκονο Betsson ήταν να είναι ανταγωνιστική, να δημιουργήσει ταυτότητα και να στοχεύει στο καλύτερο σε αυτή τη νέα πρόκληση. Πιστεύεις ότι έχετε πετύχει αυτόν τον στόχο μέχρι στιγμής; Τι θεωρείς ότι σας ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες;

«Πιστεύω ότι μέσα από 15 αγώνες καταφέραμε να δείξουμε τις προθέσεις μας και ποιοι είμαστε στο πρωτάθλημα. Τώρα, η πρόκληση για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι να ανταποκρινόμαστε σε κάθε παιχνίδι, κάθε εβδομάδα, και να είμαστε η ομάδα που ξέρουμε ότι είμαστε: ενωμένοι, πεινασμένοι και πάντα με διάθεση για περισσότερα».

Η αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους είναι έντονη και μετά από κάθε νίκη ακολουθεί τραγούδι και χορός. Πώς βιώνεις αυτές τις στιγμές; Είναι απλώς χαρά ή έχουν βαθύτερη σημασία για την ενότητα της ομάδας;

«Μετά την πρώτη μας νίκη απέναντι στον Ηρακλή, ο “Σκούλι” (σ.σ. Διονύσης Σκουλίδας) μου δίδαξε τη φράση: “φέραμε τη νίκη πίσω στο νησί μας”. Και όταν επιστρέψαμε, μας υποδέχτηκαν με χαμόγελα, αγκαλιές, τραγούδια και πανηγύρι! Από τότε, κάθε νίκη σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμα αριθμό στο σύνολο, είναι ένα μήνυμα προς τη νεότερη και την παλαιότερη γενιά ότι τα καλά πράγματα συμβαίνουν όταν δουλεύεις μαζί, όταν πιστεύεις και όταν προσεγγίζεις τη δουλειά σου με συγκέντρωση, πάθος και αγωνιστικό πείσμα».

Τελικά, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος χορευτής;

«Η ετυμηγορία δεν έχει ακόμη βγει! Χρειαζόμαστε μερικές ακόμα νίκες για να το αποφασίσουμε»

Ποια είναι η προσωπική σου πρόκληση αυτή τη σεζόν; Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θέλεις να πετύχεις ή να βελτιώσεις ως παίκτης μέσα στην ομάδα;

«Πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω καθημερινά τη δουλειά μου λέει περισσότερα για τους στόχους μου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, από όσα θα μπορούσα να πω με λόγια. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν οι πράξεις αυτές θα μιλήσουν τόσο δυνατά, ώστε να είναι ξεκάθαρο».

Αν μπορούσες να συνοψίσεις την εμπειρία σου στη Μύκονο Betsson μέχρι τώρα σε μία πρόταση, ποια θα ήταν;

«Βρήκα αυτό το απόφθεγμα στο διαδίκτυο και δεν μπορώ να βρω την πηγή του, αλλά περιγράφει ακριβώς πώς νιώθω: Όταν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, δεν μοιάζει με δουλειά, απλώς μοιάζει με ζωή».