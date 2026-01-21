Στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού θα φιλοξενηθεί το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με το πρόγραμμα των προημιτελικών να γίνεται γνωστό.

Στο Ηράκλειο Κρήτης και στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού θα διεξαχθεί και φέτος το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Κρήτη θα φιλοξενήσει τις οκτώ ομάδες από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου, για να μάθουμε ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο, στην 51η βερσιόν του θεσμού.

Οι τελευταίες θέσεις θα ξεκαθαρίσουν έως τις 4/2, καθώς απομένουν τρία παιχνίδια νοκ άουτ, ώστε να συμπληρωθεί το πρόγραμμα των προημιτελικών.

Εκεί όπου θα έχουμε δεδομένα τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, στις 17 και 18 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά



Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα