Μίλιτσιτς για το «κόψιμο» των παικτών: «Να σταματήσω τις φήμες, τους παρέχουμε τα πάντα»

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς μίλησε για την απόφασή του να θέσει εκτός ομάδας τους Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλη μετά την πρόκριση του Άρη στο Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης και το Περιστέρι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Θεσσαλονίκη με φόντο το πολυπόθητο εισιτήριο για το Final Eight Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη με τους Θεσσαλονικείς να προκρίνονται επικτρατώντας με 93-75.

Ο Ίγκορ Μίλιτσιτς στις δηλώσεις του μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του, αλλά αναφέρθηκε και στην απόφασή του να θέσει εκτός ομάδας τους Ίνοκ, Φορμπς και Γκιουζέλη.

Αναλυτικά

«Περιμέναμε ένα δύσκολο και σκληρό παιχνίδι, το Περιστέρι είναι μια καλή ομάδα. Επιστρέψαμε με σωστή νοοτροπία και ενέργεια και καταφέραμε να κυριαρχήσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι, ο στόχος μας ήταν να προκριθούμε στους 8 του Κυπέλλου και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Είδα μια μικρή βελτίωση στο πλάνο του να γίνουμε καλύτεροι. Μετά την ήττα από τη Χάποελ με 19 πόντους δεν πανικοβληθήκαμε, ούτε τώρα όμως θα πανηγυρίσουμε με τη νίκη των 18 πόντων. Θέλουμε να έχουμε ένα μέτρο, είμαστε σε μια διαδικασία βελτίωσης».

Για το επιθετικό μπλακ-άουτ: «Πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτό. Ο Κώστας (Αντετοκούνμπο) μαθαίνει τη φιλοσοφία μας. Δεν ήμουν χαρούμενος με την άμυνά μας και την πεντάδα μας στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπου ο αντίπαλος σούταρε πολλά ελευθερα τρίποντα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Σε τέτοιο ρυθμό μπορεί να έχεις σκαμπανεβάσματα. Είναι λογικό, συμβαίνουν και στην Ευρωλίγκα. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Πρέπει να επιστρέφουμε στην άμυνα όταν χάνουμε τις επιθέσεις».

Για το «κόψιμο» των τριών παικτών: «Για να σταματήσω όλες τις φήμες, έχει να κάνει καθαρά με το αγωνιστικό κομμάτι και με αυτόν τον γνώμονα πάρθηκε η απόφαση. Νιώθουμε ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Αυτή είναι η απόφασή μου δε θέλω να το σχολιάσω παραπάνω. Οι παίκτες όμως ανήκουν εδώ και τους παρέχουμε τα πάντα».

Για τον νέο παίκτη που κοιτάζει η ομάδα: «Είμαστε συνέχεια με τα μάτια ανοικτά. Θα δούμε τι θα γίνει. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και δεν κοιτάμε 100% στο να αποκτήσουμε κάποιον παίκτη».