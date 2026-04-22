Αθηναϊκός: Η Εβίνα Σταμάτη ανακοίνωσε την απόσυρσή της
Η Εβίνα Σταμάτη ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ, βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία καριέρα.
Κατά τη διάρκεια της φιέστας του Αθηναϊκού, η Εβίνα Σταμάτη ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ.
Η 41χρονη γκαρντ, αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία σπουδαία καριέρα και να «κρεμάσει τα παπούτσια» της.
Ο Αθηναϊκός μέσω μίας ξεχωριστής αφιέρωσης, της χάρισε μία φανέλα με το όνομά της και όλο το γήπεδο αποθέωσε την σπουδαία παίκτρια, για την προσφορά της στο ελληνικό μπάσκετ.
@Photo credits: eurokinissi, (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.