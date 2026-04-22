Κατά τη διάρκεια της φιέστας του Αθηναϊκού, η Εβίνα Σταμάτη ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ.

Η 41χρονη γκαρντ, αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία σπουδαία καριέρα και να «κρεμάσει τα παπούτσια» της.

Ο Αθηναϊκός μέσω μίας ξεχωριστής αφιέρωσης, της χάρισε μία φανέλα με το όνομά της και όλο το γήπεδο αποθέωσε την σπουδαία παίκτρια, για την προσφορά της στο ελληνικό μπάσκετ.