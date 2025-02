Η παρακάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τη νίκη - πρόκριση των «πρασίνων» επί του Προμηθέα στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Προμηθέα Πατρών το απόγευμα της Παρασκευής (14/2) και με 91-73 πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου της Κρήτης.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από την πρόκριση της ομάδας επί των Πατρινών, με τις κορυφαίες στιγμές στο παρκέ αλλά και τα πειράγματα μεταξύ των παικτών πριν το τζάμπολ.

Δείτε την παρακάμερα του Προμηθέας - Παναθηναϊκός:

🎥 Behind The Scenes ☘️



A closer look at our semi final win to complete the path to Sunday’s final! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #OPAP_Final8 pic.twitter.com/tnXlxmNRhj