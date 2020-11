Πανίσχυρη θέλει να γίνει η Βίρτους Μπολόνια και το δείχνει με κάθε τρόπο, προσθέτοντας δίπλα στον Μίλος Τεόντοσιτς ακόμα έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης.

Σύφωνα με το Gazzetta Dello Sport, η ομάδα από την Ιταλία «τελειώνει» την απόκτηση του Μάρκο Μπελινέλι και θα τον φέρει πίσω στην πατρίδα του μετά από 13 σεζόν στο ΝΒΑ.

Στο ΝΒΑ έχει παίξει σε Ουόριορς, Ράπτορς, Μπουλς, Χόρνετς, Σπερς, Κινγκς, Χοκς και Σίξερς, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του στη Βίρτους τη σεζόν 2002-03.

Έχει αγωνιστεί σε 860 ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και μετρά 9.7 πόντους μέσο όρο και 37.6% στα τρίποντα.

In Italy @Gazzetta_it is reporting that Marco Belinelli is finalizing a multi-year deal with Italian side Virtus Bologna, the club in which he made his pro debut when he was only 16 years old.

— Orazio Francesco Cauchi (@paxer89) November 26, 2020