Ο Μίλος Τεόντοσιτς είναι από τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο γειτονικό ντέρμπι της Βίρτους με την Φοριτούντο όμως ξεπέρασε κάθε όριο φαντασίας.

Ο Σέρβος έβγαλε απίθανη ασίστ χωρίς να το περιμένει κανείς και ο Ρίτσι ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Δείτε την και ξανά δείτε την...

Assist of the season for Milos Teodosic???? pic.twitter.com/WpdFUR8bmy

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 22, 2020