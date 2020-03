To πλάνο της Βίρτους Μπολόνια για την επανέναρξη τη σεζόν (pic)

Όπως ανέφερε η «Gazzetta dello Sport» το πλάνο της ομάδας προκειμένου να μην χαθεί η τρέχουσα χρονιά, αλλά και να μην υπάρξει πρόβλημα στην επόμενη είναι το εξής.

Virtus Bologna’s plan to save the season (according to La Gazzetta dello Sport):



- resume practices in July;

- complete 2019-2020 season;

- start 2020-2021 season immediately when the 2019-2020 season is over.

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 31, 2020