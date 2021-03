Η σεζόν στην EuroLeague δεν εξελίσσεται όπως ίσως θα περίμενε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος για τη Μακάμπι που φιγουράρει μόλις στη 14η θέση της κατάταξης μεταξύ 18 ομάδων με ρεκόρ 11-16.

Έπειτα, λοιπόν από τη νίκη επί της Νες Ζιόνα με 96-74 για το πρωτάθλημα Ισραήλ, οι φίλοι της «ομάδας του λαού» που βρέθηκαν στις εξέδρες της Menora Mivtachim Arena αποθέωσαν στα ελληνικά τον Σφαιρόπουλο, φωνάζοντας ρυθμικά «Σε αγαπώ» στον Έλληνα προπονητή.

Can you feel the love pic.twitter.com/YLmj9SijQp

