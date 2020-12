Περιστέρι: Εντυπωσιάζει στο Ισραήλ ο Γκάντι (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να μακροημερεύσει στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Μετά από την επιστροφή του Αργύρη Πεδουλάκη, οι «κυανοκίτρινοι» συμφώνησαν με τον Ράιαν Χάροου δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στον Γκάντι, ο οποίος συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην ισραηλίτικη Μπνέι Ερζλίγια.

Ο Αμερικανός έχει πάρει από το… χέρι τη νέα ομάδα του, οδηγώντας την σε δυο σερί νίκες στη Winner League.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα, σημείωσε 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 16 ασίστ ενώ στο δεύτερο έκανε double-double με 15 πόντους (3/4 τρίποντα) και 10 ασίστ.

2 games in Israel for @Gaddy253_

2 double-doubles

2 W's with @BHerzliya pic.twitter.com/lFcTh5tiLx

— Winner League (@WinnerLeague) December 31, 2020