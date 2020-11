Μακάμπι: Παίζει μέσα στα «παράθυρα», εκτός τέσσερις παίκτες

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φιλοξενηθεί από την Ιρόνι Ναχαρίγια, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής (29/11). Όλα αυτά ενώ οι Εθνικές ομάδες θα συνεχίζουν να αγωνίζονται στα »παράθυρα» για τα προκριματικά του EuroBasket.

H Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα αγωνιστεί (για λόγους ξεκούρασης) δίχως τους Σκότι Ουίλμπεκιν, Άντε Ζίζιτς και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ εκτός θα είναι κι ο τραυματίας Έινταν Άλμπερ.

Maccabi Tel Aviv will dress Elijah Bryant, Othello Hunter, Chris Jones, Dragan Bender and Angelo Caloiaro as the imports vs Nahariya on Sunday as Scottie Wilbekin, Tyler Dorsey and Ante Zizic won't play. Eidan Alber will be out for two weeks due to a small break near his wrist.

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 28, 2020