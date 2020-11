Το dunk party του Ζίζιτς στην πρεμιέρα της Μακάμπι! (vid)

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου επιβλήθηκε της Χάποελ Εϊλάτ με σκορ 86-73, αρχίζοντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην ισραηλίτικη Winner League κι έχοντας ως MVP τον Άντε Ζίζιτς.

Ο Κροάτης πρώην NBAer τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, προσφέροντας αρκετές εντυπωσιακές φάσεις ενώ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις (12/11, 21:05) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ante Zizic had himself a little dunking party tonight in @MaccabitlvBC's league opener pic.twitter.com/QqYUCPP7y1

— Winner League (@WinnerLeague) November 7, 2020