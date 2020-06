Κάσπι και Ουίλμπεκιν τα «έχωσαν» στην Λίγκα του Ισραήλ (pic)

Η Λίγκα του Ισραήλ αποφάσισε να συνεχίσει την φετινή σεζόν χωρίς όμως να κάνει τεστ κορονοϊού στους παίκτες, κάτι που έφερε αντιδράσεις.

Καλογιάρο και Κοέν έσπασαν την καραντίνα και κινδυνεύουν με πρόστιμο κάτι που έφερε θύελλα αντιδράσεων.

Ο Όμρι Κάσπι ανέφερε πως, Οι παίκτες βρισκόμαστε εδώ για να παίζουμε μπάσκετ. Κατανοούμε την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για το άθλημα που αγαπάμε. Οι φίλαθλοι και η χώρα μάς έχει ανάγκη. Αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα, που αναζητούν λύση:

1) Πρέπει να σταματήσει η καραντίνα των παικτών για τους επόμενους δύο μήνες, διότι είναι απάνθρωπη και σκανδαλώδης.

2) Τα εβδομαδιαία τεστ σε παίκτες και staff είναι πρακτική μη αποδεκτή. Δύο μήνες χωρίς τεστ είναι πολύ παράξενο».

Σειρά πήρε μετά ο Σκότι Ουίλμπεκιν... «Δηλαδή, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε αυτά που λέτε και να βγάζουμε το σκασμό; Αγνοείτε ακόμα και τον μεγαλύτερο Ισραηλινό παίκτη, τον Όμρι Κάσπι».

@WinnerLeague so the only thing we can do is accept everything that y’all say n shut up n dribble??...y’all even turning on the best player that Israel has ever produced @Casspi18

— Scottie Wilbekin (@scottiew_5) June 5, 2020