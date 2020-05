«Τα πρωτόκολλα είναι γελοία, η απαίτηση να παίξουμε είναι ανεύθυνη»!

Οι Ισραηλινοί θα πατήσουν ξανά παρκέ σε περίπου έναν μήνα όμως δεν είναι λίγες οι ενστάσεις σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση της Winner League.

Το Sportando δημοσίευσε την επιστολή ενός παίκτη που κράτησε την ανωνυμία του κι εξέφρασε την αντίθεση του στις τελευταίες εξελίξεις.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα κρούσματα μειώνονται, όμως ο ιός υπάρχει ακόμα και δημιουργεί ρίσκο για τους παίκτες και τις οικογένειές τους. Δεν είναι ασφαλές να παίξουμε μπάσκετ, δεν μπορούμε να κρατήσουμε αποστάσεις. Μπορεί να μην μας επηρεάσει ο ιός, λόγω ηλικίας, αλλά υπάρχει περίπτωση να τον μεταφέρουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα σε ανθρώπους που αγαπάμε.

Τα πρωτόκολλα είναι κατά την γνώμη μου γελοία. Από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Ιουλίου, οι παίκτες μπορούν να πηγαίνουν μόνο στην δουλειά και πουθενά αλλού. Οι παίκτες θα είναι φυλακισμένοι σπίτι τους και θα ζουν μόνο για την δουλειά. Τι ζωή είναι αυτή; Είναι επικίνδυνο να πάμε για ψώνια και όχι να παίζουμε μπάσκετ; Έχω μεγάλες επιφυλάξεις για την πορεία της ψυχικής μας υγείας γιατί πρέπει να πηγαίνουμε μόνο στην δουλειά για δύο μήνες. Είναι ανεύθυνο αυτό.

Έχω και άλλες ερωτήσεις. Αυτές οι οδηγίες ισχύουν και για την οικογένειά μας; Προκύπτει κάποιο νόημα; Αν βρεθεί κρούσμα σε μια ομάδα, τι θα γίνει; Θα υπάρξει καραντίνα και ακύρωση των παιχνιδιών; Είναι δυνατόν να επιστρέψουν οι παίκτες και να παίξουν χωρίς να γνωρίζουν απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα;

Επίσης, η απαίτηση να παίξουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες με μία σημαντική μείωση στον μισθό μας είναι τρομερά άδικο. Τίποτα δεν θα μου έδινε μεγαλύτερη χαρά από το να επιστρέψω στο παρκέ και να παίξω μπάσκετ κάτω από κανονικές συνθήκες. Η απαίτηση της λίγκας του Ισραήλ να παίξουμε είναι ανεύθυνη, επειδή δεν μας εγγυάται κανένας την ασφάλεια και την υγεία μας. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί ένας παίκτης, αν δεν θέλει να παίξει».

This is what an American player sent to his team in Israel where Winner League is set to resume in a few weeks pic.twitter.com/qM6mL4UVLf

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 17, 2020