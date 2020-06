Η Λούντβιγσκμπουργκ αντιμετωπίζει τους Σκάιλαϊνερς στο τουρνουά που διεξάγεται στο Μόναχο, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η σεζόν 2019/20 στην Bundesliga.

Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, ο Τζέικομπ Πάτρικ ευστόχησε σε τρίποντο κι έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο πιτσιρικάς έφτασε στο συγκεκριμένο επίτευγμα σε ηλικία 16 ετών, 6 μηνών και 19 ημερών.

Here is the historic shot https://t.co/0icPLHpOby

