Ινφαντίνο: «Όποιος καλύπτει το στόμα του για να προσβάλλει θα τιμωρείται με αποβολή»

Ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε την πρόθεση της FIFA να τιμωρεί τους παίκτες που καλύπτουν το στόμα τους για να προσβάλλουν αντιπάλους ή διαιτητές.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, αντέδρασε στο περιστατικό ρατσισμού που κατήγγειλε ο Βινίσιους Τζούνιορ κατά τη διάρκεια αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε στο Sky News ότι οι ποδοσφαιριστές που καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια αντιπαραθέσεων με αντιπάλους θα πρέπει να αποβάλλονται, με την προϋπόθεση ότι προβαίνουν σε προσβλητικές δηλώσεις.

Παράλληλα, αποκάλυψε την πρόθεσή του να μειωθεί η ελάχιστη ποινή αποκλεισμού των 10 αγωνιστικών για παίκτες που εκφράζουν μεταμέλεια, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αλλαγή νοοτροπίας. Ωστόσο, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να σταματήσει να αποδίδει το πρόβλημα στον κοινωνικό περίγυρο και να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του ρατσισμού εντός του ποδοσφαίρου.

«Αν ένας παίκτης καλύπτει το στόμα του και λέει κάτι που έχει ρατσιστικό περιεχόμενο, τότε πρέπει προφανώς να αποβάλλεται», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Πρέπει να υπάρχει τεκμήριο ότι είπε κάτι που δεν έπρεπε να ειπωθεί, διαφορετικά, γιατί να καλύψει το στόμα του; Αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, δεν καλύπτεις το στόμα σου όταν μιλάς. Είναι τόσο απλό. Αυτές είναι ενέργειες που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στον αγώνα μας κατά του ρατσισμού».

Ο πρόεδρος της FIFA άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών και στο σύστημα ποινών. «Πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά και οι ποινές να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα», ανέφερε. «Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο την τιμωρία, αλλά και τρόπους αλλαγής της κουλτούρας μας, επιτρέποντας σε έναν παίκτη που έπραξε κάτι σε στιγμή θυμού να ζητήσει συγγνώμη, με αποτέλεσμα διαφορετική μεταχείριση ως προς την ποινή».

