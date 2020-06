Κράιλσχαϊμ - Μπάγερν Μονάχου 79-110: Συνήλθε με «100άρα»!

Μετά το... σοκ που υπέστη από την Ουλμ στο πρώτο ματς της επανέναρξης του πρωταθλήματος, η Μπάγερν Μονάχου «συνήλθε» και επιβλήθηκε της Κράιλσχαϊμ με 110-79.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λεσόρ με 20 πόντους, που μάζεψε και 9 ριμπάουντ. Ο Λο πρόσθεσε 17 πόντους και ο Λούτσιτς 14.

Για τους τυπικά γηπεδούχους, ο 23χρονος Ερέρα «έλαμψε» με 27 πόντους και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 11-26, 35-51, 56-86, 79-110.

Wait, did @flacks12 change his shooting hand?!

2. | 0:2 | #CRAFCBB@ismetakpinar with his first dime for #FCBB. @thiaslsf finishes.

LIVE on https://t.co/oYmwPcFTku#FCBB #CRAFCBB #BBL #Final10 pic.twitter.com/X6Xmpwv38I

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) June 8, 2020