Ποκουσέφσκι ετοιμάσου για το «Shaqtin’ A Fool» (vid)

Ο Σέρβος φόργουορντ τα πήγε εξαιρετικά στη νίκη της ομάδας του στη G League , αλλά πρωταγωνίστησε κι όταν αντικαταστάθηκε.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ενώ είχε βγει αλλαγή ζήτησε τη μπάλα από συμπαίκτη του, αυτός την.... πάτησε και του την έδωσε χρεώνοντας με λάθος την θυγατρική ομάδα των Θάντερ.

Λογικά η φάση θα παίξει στο επόμενο επεισόδιο του «Shaqtin’ A Fool».

Even though he was subbed out, Poku stood just outside of the corner and called for the ball, making his teammate pass it to him and commit a turnover

This is the funniest play I've seen all year @WorldWideWob pic.twitter.com/xiYbzL43Xm

— Disney Gary Clark (@Itamar1710) February 21, 2021