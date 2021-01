Βοηθός στη θυγατρική ομάδα των Νετς ο Μπάνκι (pic)

Ο 55χρονος κόουτς εργάστηκε στην ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19 με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο και στη συνέχεια δούλεψε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην G League.

Όπως αναφέρει ο Emiliano Carchia του Sportando, ο Ιταλός προπονητής θα ενταχθεί στο προπονητικό τιμ των Λονγκ Άιλαντ Νετς, της θυγατρικής ομάδας των Μπρούκλιν Νετς στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ,

Luca Banchi will join G League team Long Island Nets as assistant coach, sources tell @Sportando.

He is expected to fly to USA to join his new team next week

— Emiliano Carchia (@Carchia) January 10, 2021