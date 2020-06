Τέλος η σεζόν στην G-League!

Μπορεί η κορυφαία λίγκα του κόσμου να επανεκκινήσει στις 31 Ιουλίου, αυτή, ωστόσο, που παίζουν οι θυγατρικές της ομάδες, δεν θα κάνει το ίδιο.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον πρόεδρο Σαρίφ Αμπντούρ-Ραχίμ, η G-League της σεζόν 2019-20 διακόπτεται οριστικά και δεν θα συνεχιστεί.

Η αγωνιστική δράση σταμάτησε στις 12 Μαρτίου, ενώ κανονικά το πρωτάθλημα θα ολοκληρωνόταν στις 28 Μαρτίου.

«Είναι η πιο κατάλληλη κίνηση. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους προπονητές που τα έδωσαν όλα τη φετινή σεζόν, όπως και στους φιλάθλους μας, τους οποίους ανυπομονώ να δω τη σεζόν 2020-21», είπε ο Αμπντούρ-Ραχίμ.

Τις επόμενες εβδομάδες η G-League θα ανακοινώσει τους νικητές των βραβείων της χρονιάς (Most Valuable Player, Dennis Johnson Coach of the Year και Rookie of the Year).