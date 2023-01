O Tάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει να παλεύει για το NBA και θα παίξει στη G-League για να βρει την ευκαιρία που θέλει για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δοκιμάστηκε στους Λέικερς, αλλά δεν κατάφερε να τους πείσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Σύμφωνα με τον Marc Stein, ο διεθνής γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τη G-League. Το όνομα του κάνει... γκελ σε ομάδες της Euroleague και όπως σας έχει ενημερώσει πρώτο το Gazzetta, βρίσκεται μεταξύ άλλων στα ραντάρ του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν τις προθέσεις του.

Όμως σκοπεύει να βρει άλλη μια ευκαιρία στο ΝΒΑ και επέλεξε να επιστρέψει στη G-League για να παλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Legends έχουν τα δικαιώματα του στη G-League επειδή έπαιξε μαζί τους όταν είχε two-way συμβόλαιο στους Μάβερικς, έτσι χρειάζεται ανταλλαγή για να παίξει σε κάποια άλλη ομάδα της G-League.

Τη φετινή σεζόν στην G-League, σε 17 αγώνες, μέτρησε 24.4 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 2/8 λάθη με 32.5 λεπτά στο παρκέ.

The @TexasLegends currently hold Dorsey's @nbagleague rights because of the games he played with the Legends on a Mavericks two-way contract, so a trade would be required for Dorsey to play elsewhere in the G League this season.



