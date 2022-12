Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην ήττα των Windy City Bulls στη G-League.

Μπορεί οι Windy City Bulls, θυγατρική των Σικάγο Μπουλς, να μην τα κατάφεραν και να ηττήθηκαν με 109-107 από τους Cleveland Charge, ωστόσο ο Κώστας Αντετοκούνμπο με τα όσα έκανε στο παρκέ έκλεψε την παράσταση.

Ο Έλληνας ψηλός τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 7/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 4 μπλοκ και έκανε ότι ήθελε πάνω στο παρκέ για να χαρίσει στην ομάδα του την νίκη. Ήταν δεύτερος σκόρερ, κορυφαίος ριμπάουντερ και μπλοκέρ. Πρώτος σκόρερ για το Σικάγο ήταν ο Τζόουνς με 22 πόντους.

Από την πλευρά των νικητών, ο Κούπερ είχε 28 πόντους, ο Πίκετ μέτρησε 28 με 10 ριμπάουντ και στους 24 μαζί με 11 ριμπάουντ σταμάτησε ο Αϊζάια Μόμπλεϊ (αδερφός του Έβαν των Καβς).

Kostas in the corner! 👌@Kostas_ante13 opens tonight's scoring with his second three-pointer of the season! pic.twitter.com/3qv6pOJSZ5