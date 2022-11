Ο Κώστας Αντετοκούνμπο... πλήγωσε τον αδερφό του, Άλεξ στην κόντρα στους στη G-League.

Mάχη των αδερφών Αντετοκούνμπο είχαμε στη G-League και στο ματς των Windy City Bulls κόντρα στους Wisconsin Herd, με τους πρώτους να φτάνουν στην επικράτηση με 115-110.

Ο Κώστας που έχει πάρει πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Λέικερς το 2020 ήταν πενταδάτος και τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες. Στον αντίποδα ο Άλεξ Αντετοκούνμπο που πέρασε στο ματς από τον πάγκο, τελείωσε με 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Tην ίδια βραδιά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε άλλο ένα show κόντρα στη Μινεσότα και ολοκλήρωσε το ματς με triple double. Σίγουρα πάντως θα ήθελε να δει τη μάχη των αδερφών του.

.@carlikjones with the VISION, @Kostas_ante13 with the JAM! 👀💪 pic.twitter.com/157LdUyqVn