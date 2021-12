Φαρίντ: Από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη θυγατρική των Νάγκετς στην G-League

Μετά το σύντομό του από την Ευρώπη και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Κένεθ Φαρίντ επιχειρεί το «come back» στην NBA μέσω της G-League!

Η θυγατρική ομάδα που μεγαλούργησε ήταν και εκείνη που του έδωσε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά επί αμερικανού εδάφους και να προσπαθήσει να πείσει τους Νάγκετς (ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα του ΝΒΑ) ότι αξίζει να έχει μια θέση στην καλύτερη λίγκα του κόσμου.

Μετά το δίμηνο στην Μόσχα για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ, με την οποία μέτρησε κατά μέσο όρο 2,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 16 ματς της EuroLeague, ο Κένεθ Φαρίντ θα βρεθεί στην G-League και πιο συγκεκριμένα στους Grand Rapids Gold, δηλαδή την θυγατρική ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο «Manimal» έχει 478 ματς στην καριέρα του στο ΝΒΑ με 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 55% εντός παιδιάς και 54% στις βολές.

