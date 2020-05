FIBA: Online σεμινάρια προπονητών από τους κορυφαίους

Οι Γκρεγκ Πόποβιτς, Τζον Καλιπάρι, Ρικ Καρλάιλ, Μπρετ Μπράουν, Τζιμ Μπέιλεν, αλλά κι Ευρωπαίοι όπως ο Έτορε Μεσίνα, ο Πάμπλο Λάσο κι ο Ιγκόρ Κοκόσκοβ, θα είναι ορισμένοι από τους ομιλητές.

Το πρόγραμμα των δέκα πρώτων εβδομάδων των σεμιναρίων είναι:

Εβδομάδα 1

5 Μαϊου, 14:00 (CET) “Spacing & timing” με τον Ettore Messina

7 Μαϊου, 14:00 (CET) “Spurs Philosophy System Basics” με τον Gregg Popovich

Εβδομάδα 2

12 Μαϊου, 14:00 (CET) “1-3-1 Zone-Defense” με τον Lucas Mondelo

14 Μαϊου, 14:00 (CET) “Single tag offense & defense” με τον Igor Kokoskov

Εβδομάδα 3

19 Μαϊου, 14:00 (CET) “Develop Players’ Decision Making” με τον Allison McNeill

21 Μαϊου, 14:00 (CET) “Golden State Warriors’ Cutting Drills and Transition Defense” με τον Ron Adams

Εβδομάδα 4

26 Μαϊου, 14:00 (CET) “Defensive Transition” με τον Sergio Scariolo

28 Μαϊου, 14:00 (CET) “Cutthroat Defense Drill” με τον Brett Brown

Εβδομάδα 5

2 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Building the Half-Court Offense” με τον Don Showalter

4 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Offensive Tendencies in European Basketball” με τον Pablo Laso

Εβδομάδα 6

9 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Transition Defense” με τον Svetislav Pesic

11 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Modern Basketball” με τον John Calipari

Εβδομάδα 7

16 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Defensive principles” με τον Kenny Atkinson

18 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Drills to develop ball screen offense” με τον Paul Henare

Εβδομάδα 8

23 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Drills to Develop Team Defense” με τον Jim Boylen

25 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Drills for Transition Defense” με τον y Andrej Lemanis

Εβδομάδα 9

30 Ιουνίου, 14:00 (CET) “Passing and Catching the Ball” με τον Patrick Mutombo

2 Ιουλίου, 14:00 (CET) “Screening The Zone Defense & Motion Offense Με τον No Screens” με τον Patrick Hunt

Εβδομάδα 10

7 Ιουλίου, 14:00 (CET) “Shooting” με τον Coach Rick Carlisle

9 Ιουλίου, 14:00 (CET) “Inside Shooting” με τον Coach Juan Antonio Orenga

Τα σεμινάρια θα γίνονται από τη σελίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Προπονητών στο Facebook.