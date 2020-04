Καντέρ: «Έχω πεθάνει ή η FIBA τρέμει τον δικτάτορα Ερντογάν»; (pic)

Το story έχει ως εξής. Η FIBA έδωσε 12 επιλογές στους φιλάθλους από Τούρκους διεθνείς, βετεράνους κι εν ενεργεία ζητώντας τους να σχηματίσουν την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία των EuroBasket από το 2000 ως το 2020.

Ομέρ Ασίκ, Χουσεϊν Μπεσόκ, Χαρούν Ερντενάι, Σερκάν Ερντογάν, Ερσάν Ιλιασόβα, Ιμπραήμ Κουτλουάι, Μέμο Οκούρ, Ομέρ Ονάν, Τσεντί Οσμάν, Κερέμ Τουντσερί, Μιρσάντ Τουρκσάν, Χέντο Τούρκογλου μα… πουθενά Ενές Καντέρ!

Ο Τούρκος σέντερ των Σέλτικς αντέδρασε στο Twitter: «Είμαι νεκρός ή η FIBA έχει πολιτικοποιηθεί και φαίνεται ότι τρέμει τον δικτάτορα Ερντογάν»;

Am I dead or @FIBA is too political and looks like they scared the out of the dictatorship. @RTErdogan

Stick to your 2nd tier basketball league. https://t.co/5dwTc66xxc

— Enes Kanter (@EnesKanter) April 6, 2020