Ο προπονητής της Gence BC, Μάρτιν Κνέζεβιτς, δήλωσε ότι πέντε παίκτες της ομάδας του τραυματίστηκαν σε ατύχημα με ασανσέρ ξενοδοχείου πριν από τον αγώνα τους για το FIBA ​​Europe Cup και επέκρινε τη FIBA ​​για την απόρριψη του αιτήματος του συλλόγου για αναβολή του αγώνα.

Απρόοπτο πριν από ματς του FIBA Europe Cup μεταξύ της Εροκσπόρ και την Gence BC. Ο προπονητής της Gence BC, Μάρτιν Κνέζεβιτς, επέκρινε έντονα την FIBA, αφού ισχυρίστηκε ότι πέντε από τους παίκτες του τραυματίστηκαν σε ατύχημα με ασανσέρ στο ξενοδοχείο της ομάδας πριν από τον εκτός έδρας αγώνα της Τετάρτης για το FIBA ​​Europe Cup εναντίον του τουρκικού συλλόγου.

Η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν έχασε στη συνέχεια με 92-63 στην Κωνσταντινούπολη στον εναρκτήριο αγώνα του τριτου ομίλου της διοργάνωσης. Η Gence είχε δηλώσει 12 παίκττες για το ματς, αλλά μόνο 10 εμφανίστηκαν στο γήπεδο. Δύο δεν έπαιξαν καθόλου, ενώ ο Ιμπραχίμοφ συμμετείχε μόλις σε 2:09.

Μετά τον αγώνα, ο Κνέζεβιτς αποκάλυψε στο Facebook ότι η ομάδα είχε ζητήσει από την FIBA ​​να αναβάλει τον αγώνα μετά το περιστατικό, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

«Δεν με εκπλήσσει το τελικό σκορ απέναντι στην Ερόκσπορ απόψε, δεδομένου ότι πέντε από τους παίκτες μας τραυματίστηκαν χθες το βράδυ από την κατάρρευση ενός ασανσέρ στο ξενοδοχείο της ομάδας, το ίδιο φθηνό ξενοδοχείο που μας έκλεισε η Εροσκπόρ. Τα παιδιά έπεσαν τρεις ορόφους και είναι τυχερά που δεν υπέστησαν τραυματισμούς που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή τους. Kαι ευχαριστούμε τη FIBA που αγνόησε το αίτημά μας να αναβληθεί το παιχνίδι, ενώ είχαμε πολλούς παίκτες εκτός. Είστε οι καλύτεροι!», έγραψε.