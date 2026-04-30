Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup στη Bilbao Arena, ωστόσο είναι η μία από τις δυο ελληνικές ομάδες που υποχρέωσαν σε ήττα τους Βάσκους στην Ευρώπη.

Με μόλις δυο ήττες έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου του FIBA Europe Cup (για δεύτερη σερί σεζόν) η Μπιλμπάο τη φετινή σεζόν και αυτές έχουν συμβεί απέναντι σε ελληνικές ομάδες!

Η ομάδα του Χάιμε Πονσαρνάου ήταν από την αρχή της χρονιάς μια σταθερά ποιοτική ομάδα και το μεγάλο φαβορί για το τρόπαιο της διοργάνωσης. Κάτι που επιβεβαιώθηκε εν τέλει με το μπάσκετ που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ στην Bilbao Arena.

Η πρώτη από τις δυο ήττες των Βάσκων στο FIBA Europe Cup συνέβη στην πρώτη φάση των ομίλων (14 Οκτωβρίου), όπου ηττήθηκε (81-84) από το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου με την ελληνική ομάδα να επιστρέφει από το -18 και να φτάνει σε μια σπουδαία νίκη. Αυτή είναι και η ΜΟΝΑΔΔΙΚΗ εντός έδρας ήττα για τους παίκτες της Μπιλμπάο στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η δεύτερη ήττα (79-73) ήρθε στον πρώτο τελικό στην PAOK Sports Arena από τον ΠΑΟΚ που έκανε το πρώτο βήμα για την «κούπα», αλλά δεν το ολοκλήρωσε για να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία πως οι δυο ήττες της Μπιλμπάο στη φετινή διοργάνωση, ήταν από ελληνικές ομάδες, ένα στατιστικό στοιχείο που φανερώνει την πρόοδο του ελληνικού μπάσκετ.