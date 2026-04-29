Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το «παρών» στη Bilbao Arena για τον τελικό του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο και μάλιστα έκατσε πίσω από τον πάγκο του Δικέφαλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο ΠΑΟΚ κυνηγά τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων και του Κυπέλλου Κόρατς, έχοντας απέναντί του την Μπιλμπάο σε ένα remake των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup.

Μετά τον Αντρέα Τρινκιέρι που έδωσε το «παρών» στη μάχη του Δικεφάλου, σειρά πήρε και ο διοικητικός ηγέτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, που μάλιστα έκατσε πίσω από τον πάγκο της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου.

Το βίντεο του Gazzetta