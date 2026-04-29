Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ: Έκατσε πίσω από τον πάγκο του Δικεφάλου ο Μυστακίδης
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο ΠΑΟΚ κυνηγά τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κυπελλούχων και του Κυπέλλου Κόρατς, έχοντας απέναντί του την Μπιλμπάο σε ένα remake των περσινών τελικών του FIBA Europe Cup.
Μετά τον Αντρέα Τρινκιέρι που έδωσε το «παρών» στη μάχη του Δικεφάλου, σειρά πήρε και ο διοικητικός ηγέτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, που μάλιστα έκατσε πίσω από τον πάγκο της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου.
Το βίντεο του Gazzetta
🔲 O Aριστοτέλης Μυστακίδης πήρε τη θέση του πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2026
✈️ Αποστολή στο Μπιλμπάο: Γιάννης Σταυρουλάκης#paokbc pic.twitter.com/EWnFtcoOTM
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.