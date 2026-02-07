Ξανθόπουλος για FIBA Europe Cup: «Στο παιχνίδι στην Πετκίμ θα κυνηγήσουμε την πρώτη θέση στον όμιλο»

Στη νίκη της ομάδας του, αλλά και στη δύσκολη συνέχεια που περιμένει το Περιστέρι, στάθηκε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου.

Εύκολο βράδυ είχε το Περιστέρι, αφού επικράτησε τον Ηρακλή με 92-74 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καλύπτοντας και τη διαφορά από το παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπο ο Βασίλης Ξανθόπουλος, αναφέρθηκε στον θάνατο του Θανάση Σκουρτούπουλου, ενώ μίλησε και για τη δύσκολη συνέχεια που περιμένει την ομάδα του στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη τύπου:

«Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. Είχα την τύχη να τον έχω προπονητή, απ' την άλλη αυτό δεν το κάνει και εύκολο, γιατί όταν έχεις συνυπάρξει για μια χρονιά με έναν προπονητή και ξέρετε πώς ένας παίκτης με έναν προπονητή, όταν έχουν καλές σχέσεις, δένονται πολύ εύκολα σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά είναι πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους που τον γνώριζαν και γενικά για το μπάσκετ. Οπότε από όλους μας γιατί έχει υπάρξει και στην ομάδα του Περιστερίου φυσικά συλλυπητήρια στους δικούς του και κουράγιο.



Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Μετά το πρώτο τρίλεπτο-τετράλεπτο ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνα. Ήταν κάτι που είχαμε πει εξαρχής ότι πρέπει να βάλουν τα παιδιά τα κορμιά τους πολύ δυνατά, γιατί ο Ηρακλής είναι μια σκληρή ομάδα. Και ευτυχώς το κάνανε. Θα μπορούσε να είχε ξεφύγει το σκορ και από το πρώτο ημίχρονο, αλλά ήμασταν άστοχοι αρκετά στα τρίποντα. Παρόλα αυτά ήταν τρίποντα που βγάλαμε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αν εξαιρέσεις δύο-τρία τρίποντα, τα άλλα όλα ήταν ελεύθερα σουτ. Ήμασταν άστοχοι. Εγώ είπα στα παιδιά στο ημίχρονο να συνεχίσουν να τα παίρνουν και αυτό που ήθελα να κρατήσουν ήταν η άμυνα, η σκληρή, και να τρέξουμε στο γήπεδο.



Πολύ σημαντικό το ότι βάλαμε 20 πόντους από λάθη. Είχαμε 20 ασίστ για 11 λάθη και είχαμε 13 κλεψίματα. Είναι τρομερά νούμερα. Αντίθετα, ο Ηρακλής είχε 19 λάθη για 12 ασίστ. Και πολύ σημαντικό επίσης το είχα πει και αυτό στα παιδιά ότι μπορούμε να πούμε ότι κερδίσαμε τη μάχη με τα ριμπάουντ. Μιλάμε για τη δεύτερη ομάδα στη Stoiximan GBL στα επιθετικά ριμπάουντ και είχαμε ένα περισσότερο επιθετικό ριμπάουντ από αυτούς. Εντάξει, πήραν 13 ριμπάουντ επιθετικά, αλλά νομίζω ότι ήμασταν πολύ δυνατοί εκεί πέρα. Αν εξαιρέσουμε ένα-δύο ριμπάουντ που χάσαμε ή τρία που ήταν από θέμα συγκέντρωσης, από εκεί και πέρα είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα.

Καλή συνέχεια στον Ηρακλή, στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που παίζει.

Και εμείς ξεκουραζόμαστε αύριο και πάμε στο παιχνίδι στην Πετκίμ να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση, που την αξίζουν τα παιδιά, την αξίζουμε όλοι στον Οργανισμό εδώ πέρα. Και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή ότι πάμε στο Top- 16, στον τελευταίο αγώνα να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, χωρίς να σημαίνει ότι θα έχουμε πιο εύκολο αντίπαλο φυσικά στην επόμενη φάση, γιατί είτε παίξουμε με την Μπιλμπάο είτε με τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλοί αντίπαλοι και οι δύο. Παρόλα αυτά, όπως έχω πει, θέλω να πηγαίνουμε να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι, με όποια ομάδα κι αν παίξουμε και σε όποια έδρα κι αν παίξουμε. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε όλους».