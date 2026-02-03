Ο Τάι Νίκολς αναφέρθηκε στην αναμέτρηση του Περιστερίου με την Σάσαρι (4/2, 21:30) για την 5η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup

Με την Σάσαρι θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (4/2, 21:30) το Περιστέρι για την 5η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup στο Palaserradimigni. Η αποστολή των «κυανοκιτρίνων» αναχώρησε για τη Σαρδηνία το πρωΐ της Τρίτης (3/2).

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μπορεί να εξασφάλισαν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά θέλουν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον όμιλο τους.

«Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Την τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε τη Σάσαρι είχε πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, οπότε πρέπει να παρουσιαστούμε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να παίξουμε» δήλωσε ο Τάι Νίκολς για την αναμέτρηση με την Ιταλική ομάδα.

«Έχουμε ένα καλό πλάνο παιχνιδιού, θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε στο Europe Cup, καθώς έχουμε ακόμα την ευκαιρία να τερματίσουμε πρώτοι στον όμιλό μας» συμπλήρωσε ο Αμερικανός γκαρντ του Περιστερίου.

Οι κυανοκίτρινοι» ξέρουν καλά πως δεν είναι εύκολη η αποστολή τους στην Ιταλία, αλλά θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για να διεκδικήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο τους από την Πετκίμ.