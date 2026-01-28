Ξανθόπουλος: «Τεράστια επιτυχία, οι παίκτες μου δείξανε χαρακτήρα»

Στη νίκη που συνοδεύτηκε με πρόκριση αναφέρθηκε ο Βασίλης Ξανθόπουλος στις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Σαραγόσα.

Το Περιστέρι άνοιξε τα... φτερά του και πέταξε για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, αφού επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70, στο κατάμεστο «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας του, ενώ στάθηκε και στο τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, σε όλο τον οργανισμό του Περιστερίου. Είναι τεράστια επιτυχία. Για άλλο ένα παιχνίδι οι παίκτες μου δείξανε χαρακτήρα. Και αυτό που λέω πάντα, είναι να παραμείνουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Αυτό που ήθελα να πω επίσης είναι ότι, εντάξει, η νίκη είναι νίκη, αλλά μπροστά σε αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες και με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά και αυτό που έγινε με το εργοστάσιο στα Τρίκαλα τι να πεις... Είναι αυτό που λέω και στα παιδιά στην ομάδα, ότι παίζουμε ένα άθλημα, είναι ένα παιχνίδι στην ουσία, βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο εκτός γηπέδου».

Και συμπλήρωσε: «Να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και να ευχηθώ στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση. Μακάρι να είναι το τελευταίο τόσο τραγικό γεγονός που συμβαίνει.

Επίσης, μπράβο και στους οργανωμένους, αλλά και στον κόσμο που ήρθε σήμερα και μας στήριξε. Μπράβο στους οργανωμένους, που γενικά είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα. Αυτό και μακάρι να μην ζήσουμε άλλες τέτοιες καταστάσεις».