Περιστέρι - Σαραγόσα 86-70: «Πέταξε» στα προημιτελικά και συνεχίζει να... ονειρεύεται

Τεράστια νίκη για το Περιστέρι, αφού επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι συνεχίζει να... ονειρεύεται. Στο κατάμεστο «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Τάι Νίκολς που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.

Περιστέρι - Σαραγόσα: Ο αγώνας

Το Περιστέρι, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του, μετά από σωστές επιλογές στην επίθεση. Ο Νίκολς, ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του(14-5, 6’). Η Σαραγόσα είχε απάντηση, καθώς με επιμέρους σερί (1-9) επανήλθε κοντά στην απόσταση του σκορ. Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, κυριάρχησαν οι άμυνες και το παιχνίδι έγινε πιο… κλειστό με αμφότερες τις ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό στην επίθεση (38-32).

Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέφυγε με διψήφια διαφορά (46-35, 24’), έχοντας ως όπλο του την άμυνα, περιορίζοντας του Ισπανούς. Ο ρυθμός συνέχισε να είναι υπέρ των γηπεδούχων και κράτησαν το προβάδισμα ασφαλείας των 10 πόντων στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου.

 

Το Περιστέρι είχε την κατάσταση στα χέρια, αφού έλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης και προς το τέλος, έχοντας διαφορά (72-59, 35'). Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι γηπεδούχοι είχαν... κλειδώσει τη νίκη και πανηγύρισαν την πρόκριση στις «8» καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70


MVP ΗΤΑΝ Ο… Τάι Νίκολς με 18 πόντους (3/7δίποντα, 3/7τρίποντα,3/ βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σάντι Γούστα με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 20 ασίστ του Περιστερίου.

PeristeriFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *29:49186/1442.86%3/742.86%3/742.86%3/475%022413301815
1Alvaro Cardenas Torre *26:43155/955.56%3/742.86%2/2100%3/475%101331001413
2Jacob Van Tubbergen *23:4873/1030%2/728.57%1/333.33%0/00%369241101611
3Gregory Petrakis01:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000030
4Samuel Payne19:3394/580%4/580%0/00%1/250%12303101310
5Vasilis Mouratos17:1921/616.67%1/520%0/10%0/00%0335311-178
6Alexandros Thomakos00:3821/1100%1/1100%0/00%0/00%1010000013
7Dimitrios Kaklamanakis *19:2793/560%3/560%0/00%3/475%23514400108
8CJ Harris20:10144/666.67%1/250%3/475%3/560%000520001115
9Konstantinos Papadakis11:3331/425%0/00%1/425%0/00%01103110-11
10Will Carius20:3772/540%0/00%2/540%1/250%0440200027
11Vlado Jankovic *09:2300/30%0/10%0/20%0/00%3140502043
Team / Coaches123
TOTAL2008630/6844.12%18/4045%12/2842.86%14/2166.67%12243620301182

Casademont ZaragozaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
00Devin Robinson *26:48124/1136.36%3/933.33%1/250%3/475%134344-2-99
0Marco Spissu *33:42103/1030%2/450%1/616.67%3/3100%1-17141--138
4Santi Yusta *34:39164/1233.33%3/650%1/616.67%7/1070%145143---148
7Miguel Gonzalez *19:5431/1100%0/00%1/1100%0/00%-3312----117
10Jaime Fernandez13:3661/1100%1/1100%0/00%4/666.67%325-41---88
12Joel Soriano14:3552/450%2/450%0/00%1/425%-22231-1-24
15Joaquin Rodriguez23:5662/540%2/450%0/10%2/2100%1673321--1012
20Carlos Alias Bermudez00:2400/00%0/00%0/00%0/00%----------
21Matija Lukic03:1100/00%0/00%0/00%0/00%--------2-
23Christ Koumadje *15:1062/366.67%2/366.67%0/00%2/540%246-32-1-57
14Youssouf Traore14:0463/742.86%3/560%0/20%0/00%11211--1-106
Team / Coaches123-
TOTAL2007022/5440.74%18/3650%4/1822.22%22/3464.71%11273818251725--
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

