Το Περιστέρι συνεχίζει να... ονειρεύεται. Στο κατάμεστο «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.
Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Τάι Νίκολς που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.
Περιστέρι - Σαραγόσα: Ο αγώνας
Το Περιστέρι, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του, μετά από σωστές επιλογές στην επίθεση. Ο Νίκολς, ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του(14-5, 6’). Η Σαραγόσα είχε απάντηση, καθώς με επιμέρους σερί (1-9) επανήλθε κοντά στην απόσταση του σκορ. Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, κυριάρχησαν οι άμυνες και το παιχνίδι έγινε πιο… κλειστό με αμφότερες τις ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό στην επίθεση (38-32).
Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέφυγε με διψήφια διαφορά (46-35, 24’), έχοντας ως όπλο του την άμυνα, περιορίζοντας του Ισπανούς. Ο ρυθμός συνέχισε να είναι υπέρ των γηπεδούχων και κράτησαν το προβάδισμα ασφαλείας των 10 πόντων στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου.
Το Περιστέρι είχε την κατάσταση στα χέρια, αφού έλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης και προς το τέλος, έχοντας διαφορά (72-59, 35'). Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι γηπεδούχοι είχαν... κλειδώσει τη νίκη και πανηγύρισαν την πρόκριση στις «8» καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70
MVP ΗΤΑΝ Ο… Τάι Νίκολς με 18 πόντους (3/7δίποντα, 3/7τρίποντα,3/ βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σάντι Γούστα με 16 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 20 ασίστ του Περιστερίου.
|Peristeri
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|29:49
|18
|6/14
|42.86%
|3/7
|42.86%
|3/7
|42.86%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|4
|1
|3
|3
|0
|18
|15
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|26:43
|15
|5/9
|55.56%
|3/7
|42.86%
|2/2
|100%
|3/4
|75%
|1
|0
|1
|3
|3
|1
|0
|0
|14
|13
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|23:48
|7
|3/10
|30%
|2/7
|28.57%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|3
|6
|9
|2
|4
|1
|1
|0
|16
|11
|3
|Gregory Petrakis
|01:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|4
|Samuel Payne
|19:33
|9
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|0
|1
|3
|10
|5
|Vasilis Mouratos
|17:19
|2
|1/6
|16.67%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|5
|3
|1
|1
|-1
|7
|8
|6
|Alexandros Thomakos
|00:38
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|7
|Dimitrios Kaklamanakis *
|19:27
|9
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|3
|5
|1
|4
|4
|0
|0
|10
|8
|8
|CJ Harris
|20:10
|14
|4/6
|66.67%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|3/5
|60%
|0
|0
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|11
|15
|9
|Konstantinos Papadakis
|11:33
|3
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|1
|0
|-1
|1
|10
|Will Carius
|20:37
|7
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|7
|11
|Vlado Jankovic *
|09:23
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|0
|5
|0
|2
|0
|4
|3
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|TOTAL
|200
|86
|30/68
|44.12%
|18/40
|45%
|12/28
|42.86%
|14/21
|66.67%
|12
|24
|36
|20
|30
|11
|8
|2
|Casademont Zaragoza
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|00
|Devin Robinson *
|26:48
|12
|4/11
|36.36%
|3/9
|33.33%
|1/2
|50%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|3
|4
|4
|-
|2
|-9
|9
|0
|Marco Spissu *
|33:42
|10
|3/10
|30%
|2/4
|50%
|1/6
|16.67%
|3/3
|100%
|1
|-
|1
|7
|1
|4
|1
|-
|-13
|8
|4
|Santi Yusta *
|34:39
|16
|4/12
|33.33%
|3/6
|50%
|1/6
|16.67%
|7/10
|70%
|1
|4
|5
|1
|4
|3
|-
|-
|-14
|8
|7
|Miguel Gonzalez *
|19:54
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|3
|3
|1
|2
|-
|-
|-
|-11
|7
|10
|Jaime Fernandez
|13:36
|6
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|4/6
|66.67%
|3
|2
|5
|-
|4
|1
|-
|-
|-8
|8
|12
|Joel Soriano
|14:35
|5
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|-
|2
|2
|2
|3
|1
|-
|1
|-2
|4
|15
|Joaquin Rodriguez
|23:56
|6
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|3
|3
|2
|1
|-
|-10
|12
|20
|Carlos Alias Bermudez
|00:24
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Matija Lukic
|03:11
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|23
|Christ Koumadje *
|15:10
|6
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2/5
|40%
|2
|4
|6
|-
|3
|2
|-
|1
|-5
|7
|14
|Youssouf Traore
|14:04
|6
|3/7
|42.86%
|3/5
|60%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|1
|-10
|6
|Team / Coaches
|1
|2
|3
|-
|TOTAL
|200
|70
|22/54
|40.74%
|18/36
|50%
|4/18
|22.22%
|22/34
|64.71%
|11
|27
|38
|18
|25
|17
|2
|5
|-
|-
