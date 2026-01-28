Τεράστια νίκη για το Περιστέρι, αφού επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70 και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι συνεχίζει να... ονειρεύεται. Στο κατάμεστο «Ανδρέας Παπανδρέου», η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, επικράτησε της Σαραγόσα με 86-70, για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», πανηγύρισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Τάι Νίκολς που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους.

Περιστέρι - Σαραγόσα: Ο αγώνας

Το Περιστέρι, από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης επέβαλε την κυριαρχία του, μετά από σωστές επιλογές στην επίθεση. Ο Νίκολς, ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του(14-5, 6’). Η Σαραγόσα είχε απάντηση, καθώς με επιμέρους σερί (1-9) επανήλθε κοντά στην απόσταση του σκορ. Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου, κυριάρχησαν οι άμυνες και το παιχνίδι έγινε πιο… κλειστό με αμφότερες τις ομάδες να δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό στην επίθεση (38-32).

Μετά την ανάπαυλα, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέφυγε με διψήφια διαφορά (46-35, 24’), έχοντας ως όπλο του την άμυνα, περιορίζοντας του Ισπανούς. Ο ρυθμός συνέχισε να είναι υπέρ των γηπεδούχων και κράτησαν το προβάδισμα ασφαλείας των 10 πόντων στο μεγαλύτερο διάστημα του τρίτου δεκαλέπτου.

Το Περιστέρι είχε την κατάσταση στα χέρια, αφού έλεγχε τον ρυθμό της αναμέτρησης και προς το τέλος, έχοντας διαφορά (72-59, 35'). Τα τελευταία λεπτά του αγώνα είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού οι γηπεδούχοι είχαν... κλειδώσει τη νίκη και πανηγύρισαν την πρόκριση στις «8» καλύτερες ομάδες του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70



MVP ΗΤΑΝ Ο… Τάι Νίκολς με 18 πόντους (3/7δίποντα, 3/7τρίποντα,3/ βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Σάντι Γούστα με 16 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 20 ασίστ του Περιστερίου.

Peristeri FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 29:49 18 6/14 42.86% 3/7 42.86% 3/7 42.86% 3/4 75% 0 2 2 4 1 3 3 0 18 15 1 Alvaro Cardenas Torre * 26:43 15 5/9 55.56% 3/7 42.86% 2/2 100% 3/4 75% 1 0 1 3 3 1 0 0 14 13 2 Jacob Van Tubbergen * 23:48 7 3/10 30% 2/7 28.57% 1/3 33.33% 0/0 0% 3 6 9 2 4 1 1 0 16 11 3 Gregory Petrakis 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 Samuel Payne 19:33 9 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 1 2 3 0 3 1 0 1 3 10 5 Vasilis Mouratos 17:19 2 1/6 16.67% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 5 3 1 1 -1 7 8 6 Alexandros Thomakos 00:38 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 7 Dimitrios Kaklamanakis * 19:27 9 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 2 3 5 1 4 4 0 0 10 8 8 CJ Harris 20:10 14 4/6 66.67% 1/2 50% 3/4 75% 3/5 60% 0 0 0 5 2 0 0 0 11 15 9 Konstantinos Papadakis 11:33 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 3 1 1 0 -1 1 10 Will Carius 20:37 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 4 4 0 2 0 0 0 2 7 11 Vlado Jankovic * 09:23 0 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 1 4 0 5 0 2 0 4 3 Team / Coaches 1 2 3 TOTAL 200 86 30/68 44.12% 18/40 45% 12/28 42.86% 14/21 66.67% 12 24 36 20 30 11 8 2