Παπαδάκης: «Είναι τελικός το παιχνίδι με τη Σαραγόσα»

Το Περιστέρι υποδέχεται τη Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 στο FIBA Europe Cup και ο Κώστας Παπαδάκης στάθηκε στην κρισιμότητα του αγώνα με τους Ισπανούς.

Με την Σαραγόσα θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (21/1, 20:00) το Περιστέρι, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Top-16 στο FIBA Europe Cup.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου που έχουν απολογισμό δυο νίκες και μια ήττα θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας, ώστε να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο αυτή τη στιγμή, χρειαζόμαστε τη νίκη απέναντι στη Σαραγόσα που είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι ένα must-win παιχνίδι για μας, ένας τελικός» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα.

Και συμπλήρωσε: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Θεωρώ πως έχουμε την ποιότητα και με την πίστη στο πλάνο του προπονητή και τη σωστή ενέργεια που θα βγάλουμε στο γήπεδο να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πετύχουμε μια μεγάλη νίκη η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προκριθούμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης».