Ο Τίμι Άλεν δεν υπολογίζεται από τον Γιούρι Ζντοβτς για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πριέβιτζα για το FIBA Europe Cup.

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Πριέβιτζα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup. Ο λόγος για τον Τίμι Άλεν, ο οποίος θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας λόγω τενοντοπάθειας στην αριστερή ποδοκνημική. Ο Αμερικανός άσος άλλωστε δεν έπαιξε ούτε με τον Παναθηναϊκό AKTOR στον αγώνα πρωταθλήματος της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Γιούρι Ζντοβτς θα προπονήσει την Τρίτη (20/1) τους παίκτες του στο PAOK Sports Arena και στην συνέχεια θα ταξιδέψουν αεροπορικώς μέχρι τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβούν οδικώς στην Πριέβιτζα.

Στον ΠΑΟΚ έχουν αφήσει πίσω το παιχνίδι πρωταθλήματος με το «τριφύλλι» από το οποίο κρατούν την αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου, όπου επέστρεψαν από διαφορά 21 πόντων και βρέθηκαν και στο +5 δείχνοντας πως μπορούν να αισιοδοξούν για ακόμη καλύτερα πράγματα στη συνέχεια έχοντας όλο το υλικό διαθέσιμο.

Άλλωστε, η απουσία του Τίμι Άλεν ήταν εμφανής στο παιχνίδι της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς, που προσπάθησε, αλλά δεν είχε το απαιτούμενο βάθος για να αντέξει στο τέλος την πίεση που άσκησε ο αντίπαλος.

Στον ΠΑΟΚ έχουν επικεντρωθεί πλέον στον αγώνα με την Πριέβιτζα, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να συνεχίσουν την πολύ καλή πορεία που πραγματοποιούν στο FIBA Europe Cup.

