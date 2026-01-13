Ντέρμπι κορυφής στην χώρα των Βάσκων με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενείται στο Μπιλμπάο από την ομώνυμη ομάδα για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Επιστροφή στον... τόπο του εγκλήματος για τον ΠΑΟΚ! Μετά τους περσινούς τελικούς του FIBA Europe Cup, ο «δικέφαλος» επιστρέφει στην χώρα των Βάσκων προκειμένου να αντιμετωπίσει και πάλι την κάτοχο του τίτλου, Μπιλμπάο, αυτήν την φορά για την 2η φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Αμφότερες οι ομάδες έχουν από δύο ύστερα από τις δύο πρώτες αγωνιστικές των «16» και ο νικητής θα βρεθεί μόνος πρώτος και αήττητος στην κορυφή της κατάταξης: «Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε δύο νίκες στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια για να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης» είπε ο Ζντοβτς στο περιθώριο της προπόνησης του ΠΑΟΚ στην Ισπανία και συνέχισε:

«Η Μπιλμπάο είναι πιο δυνατή από την περσινή αγωνιστική περίοδο, εξασφάλισε και μία εύκολη σχετικά νίκη απέναντι στη Μουρθια πριν από λίγες ημέρες και επομένως είναι ένα πολύ καλό τεστ για εμάς προκειμένου να διαπιστώσουμε σε πιο επίπεδο ετοιμότητας βρισκόμαστε».

Απουσίες θα έχει η Μπιλμπάο σε αυτό το ματς καθώς ο προπονητής Χάουμε Πονσαρνάου δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους Λαζάρεβιτς και Σιλά, καθώς αμφότεροι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η κατάταξη στον Όμιλο