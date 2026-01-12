Ζντοβτς: «Η Μπιλμπάο είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ πιο δυνατή από πέρσι»

Ενόψει της αναμέτρησης της Μπιλμπάο με τον ΠΑΟΚ (13/01, 21:00), τοποθετήθηκε ο Γιούρι Ζντοβτς, τονίζοντας πως η φετινή ομάδα είναι πιο δυνατή από την περσινή, που κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπιλμπάο (13/01, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.

Ο Γιούρι Ζντοβτς, στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, λέγοντας πως είναι ένα καλό τεστ για την ομάδα του, ενώ επίσης στάθηκε στο γεγονός πως η κάτοχος του τροπαίου είναι καλύτερη απ’ ότι ήταν την περσινή σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιούρι Ζντοβτς:

«Πάμε για την νίκη σε κάθε παιχνίδι οπότε υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι, είναι όμως ένα πολύ καλό τεστ για εμάς. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε δύο νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια για να είμαστε σίγουροι για την παρουσία μας στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Μπιλμπάο είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ πιο δυνατή από πέρσι. Νίκησε σχετικά εύκολα τη Μούρθια πριν από μερικές ημέρες οπότε είναι ένα καλό τεστ για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε», είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και αναφέρθηκε στη δική του ομάδα και στην προσπάθεια προσαρμογής των νέων παικτών…

«Είμαστε μία εντελώς νέα ομάδα, έχουμε καινούργιους παίκτες και το πρόγραμμα μας δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε κάποια φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας για να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που θέλουμε, άρα το κάνουμε μέσα από τις προπονήσεις που έχουμε στη διάθεση μας και από τα παιχνίδια. Αύριο αναμένεται να είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε και με τους 7 ξένους και όλα αυτά δημιουργούν πολλές και σημαντικές προκλήσεις για τους προπονητές, που θέλουμε να δουλέψουμε, να λύσουμε τα προβλήματα και την ίδια στιγμή αισθανόμαστε μια πίεση μεγαλύτερη γιατί όλες αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μεγαλύτερη ανάγκη για τη νίκη.

Όλα αυτά δημιουργούν και μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα για εμάς για να δουλέψουμε με τους παίκτες και με την ομάδα».

Μιλώντας για την Μπιλμπάο και για αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο Jure Zdovc τόνισε:

«Μπορεί να μην ήμουν πέρσι εδώ αλλά εμπιστεύομαι τη κρίση των συνεργατών μου που μου έχουν πει ότι η Μπιλμπάο είναι πολύ καλύτερη φέτος. Είναι μια ομάδα που έχει 12 παίκτες τους οποίους τους χρησιμοποιεί.

Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία στο παιχνίδι της και σε όλες τις θέσεις, έχει πολύ καλούς σουτέρ, έχει καλούς παίκτες στη περιφέρεια, παίκτες που μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις στην επίθεση, έχει ένα πολύ ψηλό σέντερ. Είναι ομάδα η οποία έχει καλό ρυθμό, έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια και όλα αυτά αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και κυρίως το γεγονός ότι προερχόμαστε από το παιχνίδι στη Μύκονο όπου η άμυνα μας δεν λειτούργησε καλά, δουλέψαμε και αυτό είναι μια πρόκληση να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πράγματα στον αμυντικό τομέα».

