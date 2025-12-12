Η διοίκηση του ΠΑΟΚ προχώρησε στη λύση του συμβολαίου του Κέι Τζέι Τζάκσον, όμως κατέβαλλε και τα χρήματα του δεύτερου χρόνου μέσα στην αποζημίωση.

Στον ΠΑΟΚ βιώνουν τις πρώτες ημέρες της διοίκησης του Αριστοτέλη Μυστακίδη, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές στον σύλλογο τόσο στο έμψυχο δυναμικό, όσο και σε συνήθειες της ομάδας, που αφορούν την λειτουργία της.

Ξεκινώντας από την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Κέι Τζέι Τζάκσον οφείλουμε να επισημάνουμε πως οι ιθύνοντες του «δικεφάλου» έκαναν μια κίνηση που αποτέλεσε το δικό της «ευχαριστώ» στον παίκτη για την προσφορά του ως τώρα. Εκτός από τα χρήματα του συμβολαίου του για τη φετινή σεζόν, που κατέβαλλε στον αθλητή, του πλήρωσε και τον επόμενο χρόνο, καθώς είχε υπογράψει για 1+1 χρόνο.

Μια κίνηση που αν μη τι άλλο δείχνει τον σεβασμό προς τον Αμερικανό άσο, που αν ήταν στο χέρι του δεν θα έφευγε από την ομάδα, καθώς είχε καταφέρει να αφομοιωθεί από το σύνολο.

Η πλευρά του διοικητικού ηγέτη του ΠΑΟΚ Αριστοτέλη Μυστακίδη επιθυμεί τις αλλαγές που θα προσδώσουν μεγάλη ισχύ στον «δικέφαλο» και γι’ αυτό κινήθηκε και απέκτησε τον Μπριν Ταϊρί και τον Τίμι Άλεν, δυο παίκτες που θα θωρακίσουν την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Ο Γιούρι Ζντοβτς έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς βλέπει να γίνονται άμεσα πράξη τα «θέλω» του από την θέρμανση στην PAOK Sports Arena, μέχρι τις μετακινήσεις της ομάδας με αεροπλάνο, αφήνοντας μια και καλή πίσω το πούλμαν, που μετέφερε τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία στους αγώνες της Stoiximan GBL μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα υπάρχει μια αναμονή για το θέμα του Πάτρικ Μπέβερλι στον οποίο έχει γίνει πολύ καλή οικονομικά πρόταση (600.000 δολάρια περίπου ως το τέλος της σεζόν), ενώ ατονεί το ζήτημα του ψηλού, καθώς η περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο δεν προχωράει, καθώς η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν φαίνεται διατεθειμένη να τον αποδεσμεύσει.

