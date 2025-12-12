Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμι Άλεν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Τίμι Άλεν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και η Τράπανι, από χθες Πέμπτη 12/12, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ από την πλευρά της το έκανε επίσημο, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να είναι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Aναλυτικά

Ο Timmy Allen στον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Timmy Allen, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Timmy Allen αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ιταλία με στην Trapani Shark, από την οποία και αποκτήθηκε με μεταγραφή. Ο 25χρονος Αμερικανός που ήταν από τους πλέον περιζήτητους παίκτες αυτή την εποχή στην Ευρώπη, έχει ήδη ενσωματωθεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ και είναι ήδη στη διάθεσή του Coach Jure Zdovc.

Το προφίλ του Timmy Allen

Ο Timmy Allen γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2000 στη Mesa της Arizona, έχει ύψος 1μ.98 και αγωνίζεται ως Small Forward.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το κολλέγιο της Utah (2018-21) και αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Τexas, στο οποίο αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια της κολεγιακής του καριέρας (2021-23). Σε 151 παιχνίδια στο NCAA, είχε 13,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 2,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Το καλοκαίρι του 2023 αγωνίστηκε στο NBA Summer League με τους Memphis Grizzlies και στη διάρκεια της σεζόν 2023-24 έπαιξε στη G-League με τους Memphis Hustle. Με τη θυγατρική ομάδα των Grizzlies αγωνίστηκε σε 46 παιχνίδια στη G-League, με 9,5 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 2,7 ασσίστ και 1 κλέψιμο μέσο όρο.

Στις 6 Απριλίου 2024 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Memphis Grizzlies, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 5 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

H σεζόν 2024-25 ήταν η πρώτη του στην Ευρώπη. Αγωνίστηκε στο Βέλγιο με την Filou Oostende και έκανε θραύση. Είχε 20,3 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 2,1 ασσίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο στα 45 παιχνίδια που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Βελγίου, όπου κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος, MVP των τελικών των πλέι οφ, αλλά και μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Έπαιξε και σε 9 παιχνίδια στο BCL, με 16 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 1,4 ασσίστ και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Trapani Shark.

Σε 10 παιχνίδια του Ιταλικού πρωταθλήματος είχε 16,9 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 ασσίστ μέσο όρο, ενώ έπαιξε και σε 4 παιχνίδια στο BCL, με 15,2 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,7 ασσίστ ανά αγώνα.

Ο Τimmy Allen θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ με τον αριθμό «0».