Τέλης Μυστακίδης: Το θερμό καλωσόρισμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έφτασε στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πριέβιντζα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup.
Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ θα δει από κοντά το παιχνίδι της ομάδας του, ενώ πριν από το τζάμπολ, θα έκανε και την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλωσόρισαν με ενθουσιασμό τον μεγαλομέτοχο στην PAOK Sports Arena ετοιμάζοντάς του μία πολύ θερμή υποδοχή.
⚫️💪 Οι φίλοι του ΠΑΟΚ καλωσόρισαν με ενθουσιασμό τον μεγαλομέτοχο στο PAOK SPORTS ARENA τον Τέλη Μυστακίδη!
