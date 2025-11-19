Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν με 87-73 στην έδρα της Μπρνο, πήγαν στο 5-1 και τσέκαραν το εισιτήριο για την φάση των 16.
Για το σύνολο του Ξανθόπουλου ο Νίκολς είχε 21 πόντους, ενώ ο Ιτούνας είχε 17 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 9 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Κρίβανεκ.
Eκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Περιστέρι θα τερματίσει δεύτερο στον όμιλο, αφού το Μπιλμπάο παίζει στην έδρα του με την Κουτάισι και θα πάει και αυτή στο 5-1. Όμως έχει τη διαφορά με την ελληνική ομάδα και έτσι θα πάει στην πρώτη θέση.
Mπρνο - Περιστέρι: Το ματς
Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 7-14 χάρη στο καλάθι του Πέιν. Με ένα φοβερό επιμέρους 18-4, οι γηπεδούχοι έκαναν το 25-18 με τον Γκρόουβς βάζοντας δύσκολα στους Περιστεριώτες. H oμάδα του Ξανθόπουλου δεν πτοήθηκε, ανέβασε την απόδοση της και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 42-51 χάρη στο τρίποντο του Αμπερκρόμπι στην εκπνοή.
Οι Περιστεριώτες πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Νίκολς έγινε το 44-60, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι... χαλάρωσε και η Μπρνο το εκμεταλλεύτηκε, αφού ο Φάρσκι μείωσε σε 59-65. O Φαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 51-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πέιν έδωσε αέρα 10 πόντων για το 69-79 στους φιλοξενούμενους. Ο Αμπερκρόμπι με τρίποντο έγραψε το 71-86, 1:30 για το τέλος και κλείδωσε το διπλό.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 51-62, 73-87
Ο MVP... ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 9 ασίστ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 5/9 τρίποντα του Ιτούνας.
|PUMPA Basket Brno
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|Matej Rychtecky *
|17:17
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|-
|2
|2
|-
|-
|-22
|4
|7
|Milan Stranel
|08:12
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|-
|-
|-12
|-5
|8
|Radek Farsky
|12:43
|4
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|-
|1
|1
|1
|3
|1
|1
|-
|5
|2
|10
|Jonas Musil
|07:14
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-5
|-1
|11
|Simon Svoboda
|18:54
|4
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|3
|3
|6
|2
|2
|-
|1
|-
|8
|9
|12
|Petr Krivanek *
|25:16
|14
|5/12
|41.7%
|2/6
|33.3%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2
|-
|2
|1
|2
|5
|-
|-
|-17
|4
|13
|Adam Kejval *
|22:05
|9
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|3/6
|50%
|1
|5
|6
|1
|2
|2
|-
|-
|-15
|9
|18
|Viktor Pulpan
|Did Not Play
|19
|Tomas Jansa
|04:26
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|2
|1
|20
|Jacob Groves *
|31:48
|13
|5/11
|45.5%
|4/8
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|2
|6
|8
|-
|1
|3
|2
|-
|-2
|13
|33
|Anthony Williams *
|34:10
|19
|4/15
|26.7%
|1/7
|14.3%
|3/8
|37.5%
|8/8
|100%
|-
|2
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|-13
|20
|34
|Kevin Kalu
|17:55
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|-
|2
|2
|1
|1
|1
|11
|Team/Coaches
|4
|4
|8
|-
|-
|67
|TOTAL
|200
|73
|23/61
|37.7%
|16/39
|41%
|7/22
|31.8%
|20/29
|69%
|15
|29
|44
|15
|19
|19
|8
|1
|67
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|25:52
|21
|6/13
|46.2%
|4/8
|50%
|2/5
|40%
|7/8
|87.5%
|-
|-
|-
|6
|3
|1
|5
|-
|19
|23
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|23:46
|11
|5/9
|55.6%
|4/7
|57.1%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|3
|6
|9
|1
|3
|2
|1
|-
|9
|16
|3
|Gregory Petrakis
|05:32
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|8
|1
|5
|Samuel Payne *
|20:21
|8
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|4
|3
|7
|2
|3
|1
|1
|3
|13
|14
|7
|Tzon Ittounas
|24:49
|17
|6/12
|50%
|1/3
|33.3%
|5/9
|55.6%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|3
|1
|-
|-
|10
|16
|8
|Vasilis Mouratos
|25:47
|3
|1/7
|14.3%
|0/3
|0%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|5
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|9
|Alexandros Thomakos
|03:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|3
|-
|11
|Nikolaos Tziallas
|01:18
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-1
|-
|14
|Riley Abercrombie *
|24:25
|11
|4/9
|44.4%
|1/1
|100%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|-
|5
|5
|3
|3
|1
|1
|-
|-5
|14
|22
|Dimitrios Kaklamanakis
|19:39
|2
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|3
|2
|1
|-
|-
|1
|4
|77
|CJ Harris *
|23:33
|13
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|2
|-
|6
|9
|–
|Dimitrios Papageorgiou
|01:18
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-1
|-
|Team/Coaches
|1
|5
|6
|-
|1
|TOTAL
|200
|87
|30/70
|42.9%
|17/39
|43.6%
|13/31
|41.9%
|14/18
|77.8%
|12
|26
|38
|24
|25
|14
|11
|4
|101
|101
