Το Περιστέρι επικράτησε εύκολα με 87-73 της Μπρνο, πήγε στο 5-1 στο FIBA Europe Cup και πλέον προετοιμάζεται για τη φάση των 16.

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν με 87-73 στην έδρα της Μπρνο, πήγαν στο 5-1 και τσέκαραν το εισιτήριο για την φάση των 16.

Για το σύνολο του Ξανθόπουλου ο Νίκολς είχε 21 πόντους, ενώ ο Ιτούνας είχε 17 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 9 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Κρίβανεκ.

Eκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Περιστέρι θα τερματίσει δεύτερο στον όμιλο, αφού το Μπιλμπάο παίζει στην έδρα του με την Κουτάισι και θα πάει και αυτή στο 5-1. Όμως έχει τη διαφορά με την ελληνική ομάδα και έτσι θα πάει στην πρώτη θέση.

Mπρνο - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 7-14 χάρη στο καλάθι του Πέιν. Με ένα φοβερό επιμέρους 18-4, οι γηπεδούχοι έκαναν το 25-18 με τον Γκρόουβς βάζοντας δύσκολα στους Περιστεριώτες. H oμάδα του Ξανθόπουλου δεν πτοήθηκε, ανέβασε την απόδοση της και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 42-51 χάρη στο τρίποντο του Αμπερκρόμπι στην εκπνοή.

Οι Περιστεριώτες πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Νίκολς έγινε το 44-60, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι... χαλάρωσε και η Μπρνο το εκμεταλλεύτηκε, αφού ο Φάρσκι μείωσε σε 59-65. O Φαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 51-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πέιν έδωσε αέρα 10 πόντων για το 69-79 στους φιλοξενούμενους. Ο Αμπερκρόμπι με τρίποντο έγραψε το 71-86, 1:30 για το τέλος και κλείδωσε το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 51-62, 73-87

Ο MVP... ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 9 ασίστ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 5/9 τρίποντα του Ιτούνας.

PUMPA Basket Brno FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 Matej Rychtecky * 17:17 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 - 2 2 - - -22 4 7 Milan Stranel 08:12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% - - - - 2 2 - - -12 -5 8 Radek Farsky 12:43 4 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 2/4 50% - 1 1 1 3 1 1 - 5 2 10 Jonas Musil 07:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - - - - - -5 -1 11 Simon Svoboda 18:54 4 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 3 3 6 2 2 - 1 - 8 9 12 Petr Krivanek * 25:16 14 5/12 41.7% 2/6 33.3% 3/6 50% 1/2 50% 2 - 2 1 2 5 - - -17 4 13 Adam Kejval * 22:05 9 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 3/6 50% 1 5 6 1 2 2 - - -15 9 18 Viktor Pulpan Did Not Play 19 Tomas Jansa 04:26 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 - 1 1 1 - - - 2 1 20 Jacob Groves * 31:48 13 5/11 45.5% 4/8 50% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 2 6 8 - 1 3 2 - -2 13 33 Anthony Williams * 34:10 19 4/15 26.7% 1/7 14.3% 3/8 37.5% 8/8 100% - 2 2 9 2 2 3 - -13 20 34 Kevin Kalu 17:55 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 1 6 7 - 2 2 1 1 1 11 Team/Coaches 4 4 8 - - 67 TOTAL 200 73 23/61 37.7% 16/39 41% 7/22 31.8% 20/29 69% 15 29 44 15 19 19 8 1 67