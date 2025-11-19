Μπρνο - Περιστέρι 73-87: «Πέταξε» με στυλ στη φάση των 16

Νίκος Καρφής

Το Περιστέρι επικράτησε εύκολα με 87-73 της Μπρνο, πήγε στο 5-1 στο FIBA Europe Cup και πλέον προετοιμάζεται για τη φάση των 16.

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις του το Περιστέρι στην πρώτη φάση του FIBA Europe Cup. Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης επικράτησαν με 87-73 στην έδρα της Μπρνο, πήγαν στο 5-1 και τσέκαραν το εισιτήριο για την φάση των 16.

Για το σύνολο του Ξανθόπουλου ο Νίκολς είχε 21 πόντους, ενώ ο Ιτούνας είχε 17 πόντους. Στον αντίποδα ο Γουίλιαμς τελείωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους και 9 ασίστ. Στους 14 σταμάτησε ο Κρίβανεκ.

Eκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το Περιστέρι θα τερματίσει δεύτερο στον όμιλο, αφού το Μπιλμπάο παίζει στην έδρα του με την Κουτάισι και θα πάει και αυτή στο 5-1. Όμως έχει τη διαφορά με την ελληνική ομάδα και έτσι θα πάει στην πρώτη θέση.

Mπρνο - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 7-14 χάρη στο καλάθι του Πέιν. Με ένα φοβερό επιμέρους 18-4, οι γηπεδούχοι έκαναν το 25-18 με τον Γκρόουβς βάζοντας δύσκολα στους Περιστεριώτες. H oμάδα του Ξανθόπουλου δεν πτοήθηκε, ανέβασε την απόδοση της και κατάφερε να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 42-51 χάρη στο τρίποντο του Αμπερκρόμπι στην εκπνοή.

 

Οι Περιστεριώτες πάτησαν το γκάζι και με το τρίποντο του Νίκολς έγινε το 44-60, στα μέσα της τρίτης περιόδου. Το Περιστέρι... χαλάρωσε και η Μπρνο το εκμεταλλεύτηκε, αφού ο Φάρσκι μείωσε σε 59-65. O Φαν Τούμπεργκεν διαμόρφωσε το 51-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Πέιν έδωσε αέρα 10 πόντων για το 69-79 στους φιλοξενούμενους. Ο Αμπερκρόμπι με τρίποντο έγραψε το 71-86, 1:30 για το τέλος και κλείδωσε το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 51-62, 73-87

Ο MVP... ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο Γουίλιαμς με 19 πόντους και 9 ασίστ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ήταν τα 5/9 τρίποντα του Ιτούνας.

PUMPA Basket BrnoFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4Matej Rychtecky *17:1741/250%1/250%0/00%2/2100%123-22---224
7Milan Stranel08:1200/10%0/00%0/10%0/20%----22---12-5
8Radek Farsky12:4341/333.3%1/250%0/10%2/450%-111311-52
10Jonas Musil07:1400/10%0/00%0/10%0/00%---------5-1
11Simon Svoboda18:5441/520%1/425%0/10%2/2100%33622-1-89
12Petr Krivanek *25:16145/1241.7%2/633.3%3/650%1/250%2-2125---174
13Adam Kejval *22:0593/560%3/560%0/00%3/650%156122---159
18Viktor PulpanDid Not Play
19Tomas Jansa04:2600/10%0/00%0/10%0/00%1-111---21
20Jacob Groves *31:48135/1145.5%4/850%1/333.3%2/366.7%268-132--213
33Anthony Williams *34:10194/1526.7%1/714.3%3/837.5%8/8100%-229223--1320
34Kevin Kalu17:5563/560%3/560%0/00%0/00%167-2211111
Team/Coaches448--67
TOTAL2007323/6137.7%16/3941%7/2231.8%20/2969%1529441519198167
Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *25:52216/1346.2%4/850%2/540%7/887.5%---6315-1923
2Jacob Van Tubbergen *23:46115/955.6%4/757.1%1/250%0/00%3691321-916
3Gregory Petrakis05:3200/10%0/00%0/10%0/00%-22-1---81
5Samuel Payne *20:2183/742.9%3/742.9%0/00%2/450%437231131314
7Tzon Ittounas24:49176/1250%1/333.3%5/955.6%0/00%224231--1016
8Vasilis Mouratos25:4731/714.3%0/30%1/425%0/00%-225421184
9Alexandros Thomakos03:4200/00%0/00%0/00%0/00%----1---3-
11Nikolaos Tziallas01:1800/00%0/00%0/00%0/00%---------1-
14Riley Abercrombie *24:25114/944.4%1/1100%3/837.5%0/00%-553311--514
22Dimitrios Kaklamanakis19:3921/425%1/425%0/00%0/00%213321--14
77CJ Harris *23:33134/850%3/650%1/250%4/4100%---2242-69
Dimitrios Papageorgiou01:1810/00%0/00%0/00%1/250%---------1-
Team/Coaches156-1
TOTAL2008730/7042.9%17/3943.6%13/3141.9%14/1877.8%122638242514114101101
     

