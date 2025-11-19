Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μπραουνσβάιγκ και του Περιστερίου με την Μπρνο, για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

ΠΑΟΚ και Περιστέρι έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις στην 6η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup, θέλοντας να δουν τη θέση που θα τερματίσουν, για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον δεύτερο γύρο.

Αρχής γενομένης από τον ΠΑΟΚ, που υποδέχεται την Μπραουνσβάιγκ στη Θεσσαλονίκη (20:15, ΕΡΤ2). Τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι απλά, καθώς έχει το ίδιο ρεκόρ με τους Γερμανούς, 4-1.

Με νίκη, οι Θεσσαλονικείς παίρνουν την πρώτη θέση του ομίλου και προκρίνονται, ενώ με ήττα, περιμένουν να δουν αν θα βρίσκονται μεταξύ των έξι καλύτερων δεύτερων για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η κατάταξη στο γκρουπ του ΠΑΟΚ

Μπραουνσβάιγκ 4-1 ΠΑΟΚ 4-1 Άνβιλ 2-3 Τρέπτσα 0-5

Κάπως έτσι είναι και η κατάταξη στο γκρουπ του Περιστερίου. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έχει εκτός έδρας υποχρέωση στο Μπρνο (19:00, YouTube FIBA) και συγκατοικεί με την Μπιλμπάο στην πρώτη θέση του ομίλου, με ρεκόρ 4-1.

Οι Περιστεριώτες θέλουν νίκη, σε συνδυασμό με ήττα της Μπιλμπάο, για να τερματίσουν αυτοί στην πρώτη θέση και να πάρουν την πρόκριση.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα περιμένουν να δουν αν θα βρίσκονται στις έξι καλύτερες δεύτερες, για να βρεθούν στην επόμενη φάση, η οποία θυμίζουμε έχει ακόμα τέσσερα γκρουπ, των τεσσάρων ομάδων.

Η κατάταξη στο γκρουπ του Περιστερίου