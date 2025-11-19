Που θα δείτε το ΠΑΟΚ - Μπραουνσβάιγκ για τη τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Fiba Europe Cup
Σήμερα Τετάρτη (19/11) ρίχνει αυλαία η 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Fiba Europe Cup με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τη γερμανική Μπραουνσβάιγκ με στόχο τη πρώτη θέση στον όμιλο F της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 9 πόντους διαφορά στη Γερμανία (88-79) και μία νίκη με 10+ πόντους διαφορά θα τον «ανέβαζε» στη πρώτη θέση. Ακόμη όμως και να μη συμβεί αυτό και να νίκησει με λιγότερους από 10 πόντους ή ακόμα και να χάσει, ο δικέφαλος του βορρά θα προκριθεί κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη φάση, ως ένας από τους έξι καλύτερους δεύτερους των ομίλων.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.
Η μετάδοση της ημέρας
- ΠΑΟΚ - Μπραουνσβάιγκ (20:15, ΕΡΤ2)
