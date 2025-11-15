Η τέταρτη ευρωπαϊκή νίκη του ΠΑΟΚ και η εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι οδήγησαν τη FIBA σε ακόμη ένα αφιερωματικό post. Με το μήνυμα «Γι’ αυτό γίνονται όλα», η ομοσπονδία αποθέωσε τον κόσμο των «ασπρόμαυρων».

Η FIBA έχει δείξει πολλές φορές την εκτίμησή της για την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το έκανε ξανά.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο FIBA Europe Cup, σημειώνοντας την τέταρτη νίκη του στα πέντε πρώτα ματς, αυτή τη φορά με εντυπωσιακό τρόπο απέναντι στην Ανβίλ, την οποία λύγισε με 104-96.

Το γνώριμο σκηνικό στήθηκε για ακόμη μια βραδιά στο PAOK Sports Center. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα στο φινάλε, πανηγυρίζοντας όλοι μαζί άλλη μία σημαντική επιτυχία. Στο πλευρό της ομάδας ήταν ξανά και ο Γιαννάκης Μήγιος, που έχει γίνει πλέον κομμάτι αυτής της όμορφης συλλογικής στιγμής μετά από κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ήταν και ο λόγος που η FIBA αποφάσισε να αναρτήσει νέο VIDEO στα επίσημα social media της, αποθεώνοντας για ακόμη μία φορά την ασπρόμαυρη οικογένεια. Με τη φράση «Γι’ αυτό γίνονται όλα» και δύο καρδιές στα χρώματα του ΠΑΟΚ, η διεθνής ομοσπονδία υπογράμμισε την ένταση και το συναίσθημα που βγαίνει από την εξέδρα και μεταφέρεται στο παρκέ.

Στην εικόνα που χρησιμοποίησε ως εξώφυλλο, η FIBA έγραψε χαρακτηριστικά «What it means», θέλοντας να δείξει πως αυτές οι στιγμές είναι ο πραγματικός λόγος που το μπάσκετ παραμένει ένα από τα πιο βαθιά συναισθηματικά σπορ.